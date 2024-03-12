İtalya, Yemen'deki Husilere ait iki İHA'yı daha düşürdü

İtalya, Kızıldeniz'deki güdümlü füze destroyeri Duilio'nun, Yemen'deki Husilere ait iki insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajan, X platformundan yaptığı paylaşımında, "Avrupa Birliği (AB) Aspides misyonu kapsamında Kızıldeniz'de görev yapan ve iki İHA'yı düşüren güdümlü füze muhribi Caio Duilio mürettebatına tebrikler. İtalya Deniz Kuvvetleri seyrüsefer güvenliğini garanti ediyor ve bizim ticari gemilerimizi koruyor. Denizcilerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
İtalyan basınına bilgi veren Savunma Bakanlığı kaynakları da söz konusu iki İHA'nın "meşru müdafaa" ilkesi çerçevesinde düşürüldüğünü belirtti.
Caio Duilio destroyeri, Aspides misyonu çerçevesindeki görevine başlamadan önce de 2 Mart Cumartesi günü Kızıldeniz'de üzerine doğru gelen bir İHA'yı kendisine 6 kilometre uzaklıktayken düşürmüştü.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) de Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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