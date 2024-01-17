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İtalya, Yemen'deki saldırılara karşı AB misyonu öneriyor - Son Dakika
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İtalya, Yemen'deki saldırılara karşı AB misyonu öneriyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılara karşı, bir Avrupa Birliği (AB) misyonu oluşturulması için Fransa ve Almanya ile bir öneriyi AB ortaklarına sunmak üzere çalıştıklarını, söz konusu misyonun mümkün olan en kısa sürede aktif hale gelmesini umduğunu söyledi. Tajani, Dışişleri Bakanlığında İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı ve önceliklerine dair basın toplantısı düzenledi.

İtalya, Yemen\'deki saldırılara karşı AB misyonu öneriyor
17.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:18
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılara karşı, bir Avrupa Birliği (AB) misyonu oluşturulması için Fransa ve Almanya ile bir öneriyi AB ortaklarına sunmak üzere çalıştıklarını, söz konusu misyonun mümkün olan en kısa sürede aktif hale gelmesini umduğunu söyledi.

Tajani, Dışişleri Bakanlığında İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı ve önceliklerine dair basın toplantısı düzenledi.

İtalya'nın 1 Ocak itibarıyla 7. kez G7 Dönem Başkanlığını üstlendiğini dile getiren Tajani, "İki savaş ve Kızıldeniz'deki kriz karşısında, onu (G7) bir istikrar aracı olacak şekilde ve krizlere uygun yanıt verecek şekilde güçlendirmek istiyoruz. Bizim dönem başkanlığımızın hedefi bu, uyumu ve işbirliğini güçlendirmek." dedi.

Tajani, bu kapsamda G7 ülkeleri dışişleri bakanları olarak 4 kez bir araya geleceklerini bildirdi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılara değinen Tajani, Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin azaldığını ve bundan İtalyan limanlarının da olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Kızıldeniz'e yönelik tüm çalışmalarının, Süveyş'e kadar tüm bölgedeki deniz trafiğini savunmayı amaçladığını dile getiren Tajani, "AB Atalanta operasyonunun yanı sıra Kızıldeniz'de bir Avrupa askeri misyonun da olması için çalışıyoruz. Bir fikir; ticari trafiği korumak için Hürmüz'de (Agenor) aktif olan misyonun Kızıldeniz'e dek genişletilmesidir. AB üyesi olmayan ülkeler de katılabilir. Fransa ve Almanya ile beraber diğer AB ortaklarına sunmak üzere bir öneriyi şekillendiriyoruz. Ben iyimserim." şeklinde konuştu.

AB Dışişleri Bakanlarının 22 Ocak'ta Brüksel'de yapacağı toplantıyı işaret eden Tajani, "Amaç, mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçebilecek bir Avrupa misyonuna sahip olmaktır. Siyasi kararın önümüzdeki pazartesi günü alınmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Tajani, bölgede Atalanta misyonunda görevli İtalyan fırkateyninin de İtalyan ticari gemilerine eşlik ettiğini, saldırı değil ama İtalyan gemilerini savunma maksatlı silah kullanma hakkı olduğunu söyledi.

Ukrayna konusu

Tajani, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak da "İtalya, AB ile beraber Ukrayna'nın var olma hakkı konusunda yardım etmeyi sürdürecek. Kazanan ya da kaybedenin olmadığı ama uluslararası hukuka uygun bir barış istiyoruz. Ukrayna kendisini ve Avrupa'nın özgürlüğünü savunuyor." yorumunu yaptı.

Antonio Tajani, Balkan ülkelerini unutmadan Kiev'e AB üyeliğinde bir umut işareti göndermek gerektiğini, "Rusya'nın saldırganlığı" karşısında Batı'nın, Ukrayna'ya verdiği desteğin devam edeceğini kaydetti.

Tajani, düzensiz göç konusunda da stratejik bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini, bunun sadece kamu düzeni meselesi olmadığını söyledi.

-"Önümüzdeki günlerde Lübnan, İsrail ve Filistin'e barış mesajı ve diyalog için gideceğim"

Tajani, basın toplantısında AA muhabirinin, "Gazze'de 100 günde 23 binden fazla sivil hayatını kaybetti. G7 Dönem Başkanı İtalya, bu katliamı durdurmak için somut olarak ne öneriyor?" sorusuna, "İsrail'e orantılı askeri yanıt vermesi ve sivil halkın koruması gerektiği yönünde açık bir mesaj verdik. Çünkü çok fazla masum ölüm var." yanıtını verdi.

İsrail saldırıları sırasında Hamas'ın sivillerin tahliyesine engel olduğunu öne süren Tajani, "İsrail, hiçbir suçu olmayan sivil halka yönelik saldırılarını kesinlikle azaltmalı ve orantılı olmalı. Biz Hristiyan kiliselerine yapılan saldırıları da kınadık. İsrail'den kiliselere saldırmamasını istedik." dedi.

Gazze'deki siviller için bir askeri tıbbi yardım gemisi gönderdiklerini, Mısır ile sahra hastanesi kurmak için çalıştıklarını anlatan Tajani, "100'den fazla çocuk İtalya'da tedavi görecek. İtalya, sivil halka yardım için her şeyi yapıyor. Bizim siyasi pozisyonumuz, iki devletli çözümden yanadır. İsrail devleti, Filistin'i tanımalı, Filistin de İsrail'i. Önümüzdeki günlerde Lübnan, İsrail ve Filistin'e barış mesajı ve diyalog için gideceğim." ifadelerini kullandı.

Tajani, Orta Doğu turunda "iki halk iki devlet" hedefini yineleyeceğini, G7 ülkelerinin de bunun üzerinde çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA
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