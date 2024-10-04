İtalyan Kültür Merkezi\'nden Arkeoloji Sempozyumu

Güncel

İtalyan Kültür Merkezinin bu yıl ilk kez İstanbul Üniversitesi ile iş birliğinde düzenlediği "15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu"nun açılışı Venedik Sarayı'nda yapıldı.

"Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler: Mekanlar, Anıtlar, İmgeler" ana başlığıyla gerçekleştirilen sempozyumda, tarihi mirasa katkı sunmak için Türk kurumlarıyla iş birliği içinde çalışan İtalyan ekipler, Türkiye'de arkeolojik alanlarda yaptıkları kazıları, keşif süreçlerini, buluntuları ve hedeflerini anlatacak.

Arslantepe, Hierapolis, Karkamış, Kültepe, Uşaklı Höyük, Porsuk-Zeyve Höyük, Hattuşa, Tripolis ve Tokalı Kilisesi gibi önemli arkeolojik alanlarda faaliyet gösteren arkeologlar sempozyumda konuşmacı olarak yer alacak.

İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de arkeolojik alanda prestijli bir okul olan İstanbul Üniversitesi ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de sempozyumun uluslararası kültürel iş birlikleri açısından anlamlı ve önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bizim kültürel hayatımıza ciddi katkı sunan bir ülke. Bu hayati bir ilişki diyebilirim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar ise sempozyumu önemsediklerini dile getirerek, "Bilim ile okul arasındaki mesafeyi kapatmak, bilim toplumu oluşturmak, üniversitelerin bir numaralı görevidir. İkinci önemli görev de kendilerine emanet edilmiş cevher gençleri keşfedip insanların hizmetine sunmaktır. Bilim toplumunu oluşturmanın yolu bilimsel aktivitelerin içerisinden geçer. Bilim sahaya indiğinde, topluma katkı sağladığında gerçek yerini bulmuş olur." diye konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Ülke Tanıtım Genel Müdürü Alessandro de Pedys, Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti Arkeoloji Kazılarının Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro ve arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da toplantıda birer konuşma yaptı.

Açılışta ayrıca "Dün ve Bugün Hierapolis" adlı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konsey Salonu'nda bugün başlayan sempozyum, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Akademik oturumların, prehistorya ve protohistorya dönemlerine odaklanılacak ilk bölümünün moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülsün Umurtak, klasik ve Bizans dönemlerine odaklanılacak ikinci bölümün moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Müjde Peker üstleniyor.

Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği "Antik Anadolu'da Betimlemeler ve Törenler: Mekanlar, Anıtlar, İmgeler" başlıklı sempozyumda paylaşılan bulgular, ileriki günlerde kitap haline de getirilecek.

Sempozyuma katılmak isteyenler "iicistanbul.esteri.it" üzerinden etkinliğe kayıt yaptırabilir.