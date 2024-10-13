İtalyan Ressamlar Adıyaman\'da Sanatseverlerle Buluştu

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Dosso Dossi Holding, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan "İtalyan Ressamlar Adıyaman'da" sergisi, Adıyaman İl Halk Kütüphanesinde sanatseverlerle buluştu.

İtalyan ressamların eserlerinin yer aldığı sergi, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın kurdele kesimiyle açıldı.

Eraslan'ın kişisel koleksiyonundan özel olarak hazırlanan seçkide, Edouard Bisson, Carlo Cordua, Marco Salerni, Aurelio Bruni, Michele Lapesara, Pino Romano, Franz Borghese, Antonio Saliola, Cristobal Perez Garcia, Elena Tommasi Ferroni, Raffaele Minotto, Geppi Esposito ve Paolo Quaresima gibi ressamların eserleri beğeniye sunuldu.

"Toplumun psikolojisini deprem öncesi o mutlu güzel günlere döndürmek gerekiyor"

Sergiye ilişki basın mensuplarına açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, depremden sonra bölgenin hızla bir toparlanma süreci içerisinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin tek boyutlu olduğunu düşünmemek lazım. Biz bir taraftan kayıpların insanlarımız üzerinde yarattığı manevi etkiyi azaltmaya çalışırken diğer taraftan onların kaybettiği konutları, yaşam alanlarını tekrar inşa etmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da toplumun psikolojisini deprem öncesi o mutlu güzel günlere döndürmek gerekiyor. Bu da çok boyutlu bir uğraş ve süreç. Bu kapsamda da çeşitli kültürel, sanatsal etkinlikler, eğitimle ilgili önemli çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz."

En önemli paydaşlarının STK'ler ve gönüllüler olduğunun altını çizen Varol, "Deprem sonrasında ilk günlerde olduğu gibi bugün burada olmamıza vesile olan Eraslan ailesi, ilimize güzel bir katkıda bulundu. Kendisine ait olan resim koleksiyonunu ilimize getirerek vatandaşımızın, gençlerimizin beğenisine sundular. Bu zahmet, gayret ve efor isteyen bir iş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sergi çok boyutlu toparlanma sürecinin bir parçası olarak insanlarımıza katkıda bulunacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Varol, Eraslan ailesinin katkısının devam edeceğini işaret ederek, "Hikmet Bey, kendi özel, güzel üslubuyla bir takım çekimler yaptı. Onları da sürpriz olarak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok emek verdi. Nemrut Dağı'na gitti ve güneşin doğuşunu görüntüledi. Ayrıca Doğu ve Güney Doğu illerimizde gençlerimizin ilgisini çeken etkinlikler olmuştu. Adıyaman'ımızda da gelecekte bu etkinliklerin benzerlerini yapma sözünü aldık." dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise Adıyaman'ın ruhunu yeniden onarmak için kültüre ve sanata ihtiyaç olduğunu ifade ederek, iyiliğin bulaşıcı olduğunu ve hep beraber Adıyaman'ı düştüğü yerden kaldıracaklarını aktardı.

"Adıyaman'ın moral ve motivasyona ihtiyacı var"

Hikmet Eraslan ise seçkide 30 yağlı boya tablosu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaşanan üzücü olayın ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Holding olarak birçok sanatsal faaliyeti, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. Ağrı ve Diyarbakır'dan sonra Adıyaman'da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin, bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğine ve toplumların gelişimi için sanatın önemine inanıyorum."

Eraslan, insanların sadece maddi değil manevi bir doyuma da ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Adıyaman'ın moral ve motivasyona, deprem sonrasında tekrar gönülleri iyileştirmeye ihtiyacı var. Sanat da bu anlamda çok etkili ve önemli bir rol alıyor. Vali Bey'in Ağrı'daki görevi esnasında da buna benzer güzel aktivitelere imza attık. Türkiye'nin gönlünde çok güzel yerler edindi. Aynılarını Adıyaman'da da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Adıyaman'ın eski enerjisine, motivasyonuna geri döneceğine inandığını vurgulayan Eraslan, "Burada bu iş için emek veren, çaba gösteren idarecilerimiz var. Ben de bu olayın bir parçası olabildiğim için mutluluk duyuyorum. İnşallah devamı gelir ve buradaki insanların eski yaşantılarına dönmesine vesile oluruz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.