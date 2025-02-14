İTÜ ve TÜBİTAK'tan Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü - Son Dakika
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İTÜ ve TÜBİTAK'tan Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü

İTÜ'de düzenlenen etkinlikte Ufuk Avrupa Programı'nın hedefleri ve destekleri masaya yatırıldı.

14.02.2025 15:17
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" programı düzenlendi.

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Avrupa Birliği (AB) 9. Çerçeve Programı kapsamında AB'yi bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmeyi amaçlayan ve 2021-2027 yıllarını kapsayan "Ufuk Avrupa Programı"na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürü ve Ufuk Avrupa Programı Uluslararası Koordinatörü Çağrı Yıldırım, etkinlikte "Ufuk Avrupa Programı Genel Tanıtımı ve TÜBİTAK Uluslararası İş Birlikleri Destek ve Ödül Programları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Programın "Bilimsel Mükemmeliyet", "Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet" ve "Yenilikçi Avrupa" olmak üzere üç bileşenden oluştuğunu belirten Yıldırım, toplumdaki farkındalığın artırılması için Avrupa Komisyonunca "İklim Değişikliğine Uyum", "Kanser", "Toprak Sağlığı", "Okyanuslar ve Suların Restorasyonu", "İklim-Nötr Akıllı Şehirler" misyonları eklenen programın çevre, sağlık ve teknoloji gibi alanlarda somut hedefler belirlediğini aktardı.

İTÜ Rektörü Hasan Mandal ise "Ufuk Avrupa Programı, biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne giden bir yolculuk. O yüzden en iyiler bir araya gelmeye çalışıyor ve desteklenme oranı da oldukça sınırlı. O nedenle daha fazla potansiyeli olanlar noktasında veya potansiyel geliştirmek istiyorsanız da potansiyeli olanların yanında yer almanızı tavsiye ediyor. O anlamda bakıldığı zaman teknik üniversitenin kesinlikle yüksek potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerdeki bilimsel çalışmaların yanı sıra firmaların teknoloji ve inovasyon konularındaki kritik önemine de değinen Mandal, firmaların lokomotif görevi gördüğünü ve katılımlarının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Etkinlikte "Dijital Endüstri ve Uzay", "İklim, Enerji ve Mobilite", "Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

"Dünyanın en büyük sivil AR-GE programı"

Program Koordinatörü Çağrı Yıldırım, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkeler ve asosiye ülkeler arasında ortak fonlama mekanizmasıyla çalışan Ufuk Avrupa'nın, 2021-2027 yılları için yaklaşık 95,5 milyar avroluk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil AR-GE programı olduğunu söyledi.

Program kapsamında yeşil büyüme, yeşil dönüşüm, endüstrileşme, gıda, sağlık gibi çok farklı alanlarda AR-GE ve inovasyon destekleri verildiğini anlatan Yıldırım, "Araştırmacıların desteklenebileceği 'Avrupa Araştırma Konseyi', araştırmacıların dolaşım destekleri olan 'Marie Curie', KOBİ'lerin bireysel olarak başvurabileceği 'European Innovation Council' destekleri mevcut. Yani büyük program. Ülkemizdeki, ekosistemdeki paydaşların yararlanabileceği birlik programı. Ülkemizdeki paydaşlar da bu programdan yararlanmakta." dedi.

Yıldırım, 2021 yılında başlayan programda şu anda Türkiye'de 1000'den fazla kuruluşun 650'ye yakın projede yer alarak 323 milyon avroluk fon oluşturduğunu kaydetti.

İTÜ'nün potansiyeline de değinen Yıldırım, "İTÜ'nün çok büyük kapasitesi var. Türkiye'nin en prestijli, en büyük teknik üniversitesi aslında ve programdaki başarısını daha da artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İTÜ ve TÜBİTAK'tan Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü - Son Dakika

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