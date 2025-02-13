İYİ Parti'den Adalet Bakanı'na Sert Eleştiriler - Son Dakika
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İYİ Parti'den Adalet Bakanı'na Sert Eleştiriler

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Adalet Bakanı bu ülkedeki saygın bir sivil toplum örgütüne parmak salladı. TÜSİAD, 'Bu ülkede hukuk, adalet olsun; hukukun ve adaletin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz, ekonomi olmaz, sanayi olmaz, refah olmaz' demiş. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz. Zinhar böyle bir açıklama yapamazsın. İnsanlar bu ülkede açıklama yapmak için sana mı soracak, senden müsaade mi alacak" dedi.

13.02.2025 18:31
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(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Adalet Bakanı bu ülkedeki saygın bir sivil toplum örgütüne parmak salladı. TÜSİAD, 'Bu ülkede hukuk, adalet olsun; hukukun ve adaletin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz, ekonomi olmaz, sanayi olmaz, refah olmaz' demiş. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz. Zinhar böyle bir açıklama yapamazsın. İnsanlar bu ülkede açıklama yapmak için sana mı soracak, senden müsaade mi alacak" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, Bolu Kartalkaya yangın faciasına ilişkin olarak, "İçişleri Bakanı yangın felaketinin ardından yaptığı açıklamada, '10 gün içerisinde sorumluları bulacağız' demişti. Aradan birinci 10 gün geçti, ikinci 10 gün geçti, üçüncüye yaklaşıyoruz ama hala sorumlularla ilgili açıklama yok. Bugün muhalefet partilerinin milletvekillerinin tamamı -eksik olanlar var ama tamamlayacaklar imzalarını- bir soruşturma önergesine imza attılar. Bir anlamda gensoru niteliğindeki bu önergeyi bugün imzalarını tamamlamak üzere çabalamaya gireceğiz. İlgili bakanın millet önünde hesap vermesi gerektiğini; millete ve yargıya hesap vermesi gerektiğini ve bu şartlar altında görevine devam edemeyeceğini bir kez daha vurgulayacağız" ifadesini kullandı.

"Adalet arayışında onlara desteğimiz tamdır"

Çayırhan termik santralinin özelleştirmesine tepki gösteren madencilerin yanlarında olduklarını söyleyen Çömez, "Özelleştirmeye karşı değiliz ancak peşkeşe, ranta karşıyız, birilerinin cebinin doldurulmasına karşıyız. Bütün bunlar yapılırken vatandaşın hakkının hukukunun çalınmasına karşıyız. Emeğin, alın terinin yok farz edilmesine karşıyız ve emekçinin ezilmesine karşıyız. O sebeple Çayırhan maden işçilerinin yanındayız. Adalet arayışında onlara desteğimiz tamdır" diye konuştu.

"İktidara bir çağrıda bulunuyorum: Bu ülkenin temel ihtiyacı adalettir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TÜSİAD'ın açıklamalarına tepkisini anımsatan Çömez, "Adalet Bakanı bu ülkedeki saygın bir sivil toplum örgütüne parmak salladı. TÜSİAD, 'Bu ülkede hukuk, adalet olsun; hukukun ve adaletin olmadığı bir yerde kalkınma olmaz, ekonomi olmaz, sanayi olmaz, refah olmaz' demiş. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz" dedi.

Çömez, "Zinhar böyle bir açıklama yapamazsın. İnsanlar bu ülkede açıklama yapmak için sana mı soracak, senden müsaade mi alacak? Senin vazifen adaletin tesis edilmesi için orada bakanlık yapmak. Ona, buna parmak sallamak değil, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açıklama yapmak değil, o partinin yargıya intikal etmiş veya etmek üzere olan bir konusuna dair yorum yapmak değil. Adalet Bakanı'na soruyorum. Parlamentoda grubu bulunan ve kendisi de milletvekili olan Genel Başkanımız Dervişoğlu bir müptezel tarafından tehdit edilirken neredeydin? Neden ağzını açmadın? Neden savcıların resen adım atmadı? Neden bununla ilgili bir soruşturma başlatmadın? Herhalde ona buna parmak sallamaktan adaleti tesis edecek zamanın yok. Tekrar tekrar iktidara bir çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin temel ihtiyacı adalettir, Hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır, demokrasidir, ifade özgürlüğüdür, yöneten ve denetlenen bir devlet anlayışıdır" dedi.

"İtibar havadaki uçak sayısıyla değil, ortaya koyduğumuz tavırla olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika seyahatinden çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan, havada uçaklarıyla konvoy yaptı. 4 tane büyük Airbus uçağı. Bir tanesi Katar'dan hediye edilmiş yarım milyar dolarlık bir uçak. Bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçağı. İçerisinde Erdoğan'ın araçları var. 5 uçakla Amerika'ya konvoyu yaptı" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın Asya gezisinde ise 3 uçak kullandığını kaydeden Çömez, "Deniyor ki itibardan tasarruf olmaz. Havadaki uçak konvoyunuz ne kadar büyükse, ne kadar güçlüyse, ne kadar uzunsa o kadar itibarlısınız. Amerika'ya 5 uçakla, Asya'ya 3 uçakla konvoyu yapan Erdoğan'a soruyorum; Trump, Gazze planını açıklarken neden cevap vermedin? Neden 'Eyy Amerika' demedin? Neden 'Bak benim 5 tane uçağım var. Ben güçlü bir devletim cumhurbaşkanıyım. Sakın bölgeyi dizayn etmeye kalkma' demedin. Hani dünya lideriydin? İtibar havadaki uçak sayısıyla değil, ortaya koyduğumuz tavırla olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Adalet Bakanı'na Sert Eleştiriler - Son Dakika

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