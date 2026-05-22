İYİ Parti'den CHP'ye dayanışma ziyareti

22.05.2026 19:30  Güncelleme: 19:52
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin kurultay iptal kararının ardından Özgür Özel'i ziyaret ederek dayanışma gösterdi. Özel, kararı 'siyasete cerrahi operasyon' olarak nitelendirip reddettiklerini açıkladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Derivşoğlu, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti. Özel, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, kararı "siyasete cerrahi bir operasyon" olarak niteleyerek "Biz bunu CHP olarak ve demokrasiye inanmışlar olarak reddediyoruz. Bu sonuçtan kendisi açısından bir iktidar veya parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Dervişoğlu, dayanışma duygularını iletti. Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti, genel merkez bahçesinde CHP Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan karşıladı. Dervişoğlu'nu genel merkez bahçesinde gören vatandaşlar, 'Bravo' diye bağırdı ve kendisini alkışlarla karşıladı.

Saat 17.30'da başlayan görüşme, yarım saat sürdü. Dervişoğlu'na eşlik eden İYİ Parti heyetinde; Genel Sekreter Osman Ertürk Özel, Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez yer aldı. Özel'e eşlik eden CHP heyeti ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ve Grup Başkanvekili Murat Emir'den oluştu. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz süreci en yakından hep istişare ettiğimiz, görüştüğümüz, Türkiye'nin meselelerinde ve partilerimizin siyasetinde en yakın görüş alışverişinde bulunduğumuz liderlerden bir tanesi, aramızda ağabey-kardeş hukuku olan ve siyasi hayatımız boyunca hep mevkiidaşlık yaptığımız, tecrübelerinden her zaman istifade ettiğim Sayın Müsavat Dervişoğlu, kıymetli heyetiyle birlikte bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi."

DERVİŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Dün dünya siyaset tarihinde olmayacak bir müdahale, ülkenin ana muhalefet partisine ve önümüzdeki seçimler için iktidar partisinin yenemeyeceğini düşündüğü bir muhalefet partisine, Türkiye'nin kurucu partisine karşı girişilen bu haksız, hukuksuz operasyona ilk andan itibaren en demokratik tepkiyi veren, bugün yaptığı açıklamalarla birlikte meselenin bir parti meselesi olmadığını, hepimizin içinde bulunduğumuz siyasi partiler zeminini ortadan kaldıran, iktidarın istediği partinin başında kimin olmasına karar verdirecek imkanı, kendisine haksız şekilde yönlendirdiği yargı gücüyle elde etmeye çalışanlara karşı en net tavrı sergileyen Sayın Dervişoğlu'na hem şahsım, partimizin yöneticileri, partimiz hem de Türkiye demokrasisi adına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Hem tüm açıklamaları, duruşları hem de bugünkü samimi, sıcak ve tarihi ziyaretleri, yaklaşımları için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum."

BAHÇELİ'NİN "FERAGAT" SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Özel ve Dervişoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kemal Kılıçdaroğlu feragat etmeli" sözlerinin sorulması üzerine, Özel şunları söyledi:

"CHP'nin tartıştırılmaması, bir butlan kararının doğru olmayacağına yönelik geçmişte yaptığı değerlendirmenin ne kadar haklı olduğunu ve ortaya çıkan durumun ne kadar tatsız olduğunu ifade ettiği değerlendirmeleri biz de dikkatle takip ettik. Zaten butlana karşı pozisyon alan ve bunun ne CHP'ye ne Türkiye siyasi hayatına ne de Türkiye'ye katkı yapmayacağını ifade eden tüm değerlendirmeler son derece değerlidir. Feragat meselesiyle ilgili önerisinin muhatabı tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Onu kendisinin yanıtlaması gerekir."

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NU ARADI

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni arayacağı, aradığı ifade edilmişti. Tabii o yoğun program içinde daha sonra da bir belediye başkanı arkadaşımız Sayın Genel Başkan'ın beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm. Ama ben aradığımda telefonu kapalıydı. Ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi. Ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda dün de ifade ettiğim gibi tabii ki kendisiyle bir telefon görüşmesi yaparız. Ancak bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz, dün akşamki basın toplantımızla ve ardından bizimle dayanışma için buraya gelmiş olanlara hitaben yaptığımız konuşmanın sınırlarıyla çerçevelidir."

GENEL MERKEZ NÖBETİ BAYRAMDA DA SÜRECEK

Özel, "Genel merkezden ayrılmama kararlılığını bayram boyunca da sürdürecek misiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Herhangi bir gelişme yok. Kararlılığımız sürmektedir. Genel Merkezdeyiz. Genel Merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem Genel Merkezimizde olacağız hem de daha önce planlandığı gibi, siyasi partilerle bayramlaşma programlarımızı Genel Merkezimizde ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz."

"SİYASETE CERRAHİ OPERASYON"

Özel, "Kemal Bey'in böyle bir kararı kabul etmeyeceğini umuyorum' demiştiniz. Kemal Bey tebliği imzaladı, kararı kabul etti. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bütün değerlendirmelerimiz ortada. Bu AK Parti yargısının hem de bütün hukuk kurallarını hiçe sayarak yani normal şartlarda ceza yargılamasının hukuk yargılamasını beklemesi şart değildir. Ama hukuk yargılamasının cezanın sonucunu beklemesi şarttır. Hukuk yargılaması yapan istinaf mahkemesinin görülmekte olan ve iddiaların tel tel döküldüğü bir ceza yargılamasını, sonucunu dahi beklemeden ki orada sonucun ötesinde kesinleşmesini beklemek gerekir. Apar topar orada görülen bir dava var ve 'O davanın açılmış olmasını, ben bu partinin yönetimini değiştirmeye yeterli görüyorum' demesi bir siyasete cerrahi operasyondur. Bu operasyonun sonucu kabul edilemez. Biz bunu CHP olarak ve demokrasiye inanmışlar olarak reddediyoruz."

Bu sonuçtan kendisi açısından bir iktidar veya parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem. Bu partiye defalarca seçilerek, hepimizin oylarıyla seçilerek genel başkanlık yapmış birisinin atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç beklemem, doğru bulmam ve bu konudaki görüşüm ilk andan itibaren son derece nettir."

Özel, açıklamanın ardından Dervişoğlu'nu arabasına kadar uğurladı.

Kaynak: ANKA

