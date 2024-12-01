İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Suriye ve Dış Politika Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Suriye ve Dış Politika Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu\'ndan Suriye ve Dış Politika Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Beylikdüzü'nde partililere hitap ederek Suriye'deki Selefi cihatçı örgütlerin tehditlerine değindi ve Türkiye'nin dış politikası hakkında eleştirilerde bulundu.

01.12.2024 14:50  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul 3. Bölge teşkilat mensuplarıyla Beylikdüzü'nde biraraya geldi. Kahvaltı programında partililere seslenen Genel Başkan Dervişoğlu, " Halep denen yerde, üzülerek ifade ediyorum ki Selefi cihatçı örgütler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek bir hamlede bulundular. Türkiye'nin bu gruplarla bir anılmasını temin edecek her türlü girişimden azami ölçüde uzak durmak mecburiyetindeyiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul 3. Bölge teşkilat mensuplarıyla Beylikdüzü'nde biraraya geldi. Programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltı programında partililere seslenen Genel Başkan Dervişoğlu, " Halep denen yerde, üzülerek ifade ediyorum ki Selefi cihatçı örgütler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek bir hamlede bulundular. Türkiye'nin bu gruplarla bir anılmasını temin edecek her türlü girişimden azami ölçüde uzak durmak mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

'BİZE DÖNÜP DİYORLAR Kİ KADRONUZ NEREDE'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin kadrolarıyla ilgili eleştirilere değinerek, "Türkiye'nin kurtulabilmesi için İYİ Parti'nin kurtulması ve İYİ Parti'ye biçilen siyasi vadeleri aşarak Türkiye'nin istikbaline yönelik adımları atmaya muktedir kadrolarla büyük bir yolculuk başlatması lazım. Bugün kadrolarımızın kimler olduğu merak ediliyor. Biz bu insanları bir türlü mutlu edemedik. Türkiye'nin en iyi ekonomistleri bizde, Türkiye'nin en iyi hukukçuları bizde, Türkiye'nin en iyi eğitimcileri bizde, Türkiye'nin en iyi jeopolitik ve stratejik plan okuyucuları bizde. Toptancı bir tarih şuuruna sahip ve Türkiye'nin bütün sorunlarını köktenci bir bakış açısıyla çözmeye muktedir kadrolar bizde. Bize dönüp diyorlar ki kadronuz nerede? Bunu merak edenlere buradan söylüyorum. İşte karşında televizyon kameraları. Şöyle bir kurayı gösterin bakalım. İYİ Parti'nin kadrosu neredeymiş? İYİ Parti'nin kadrosu bugün İstanbul'da, Beylikdüzü'nde" dedi.

'DEFALARCA UYARDIK'

Konuşmasında Halep'te yaşananlara da değinen Dervişoğlu, "Bakın, ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde de önemli olaylar yaşanıyor. Defalarca uyardık, önümüze her mikrofon uzattıklarında söyledik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şahsi ilişkilerle dış politikası yönetilecek küçük bir ülke değildir. Türkiye, 3 bin yıllık devlet geleneğini, bin yıldır yaşadığı bu coğrafyaya taşımış, iki cihan imparatorluğu üzerine büyük bir Cumhuriyet inşa etmiştir. Devletin üç bin yıllık birikiminin tecrübesinin ve kapasitesinin, bugün iş başında bulunan iktidar tarafından doğru bir biçimde idrak edilmemesi münasebetiyle, dış politika alanında ciddi risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Halep denen yerde, üzülerek ifade ediyorum ki Selefi cihatçı örgütler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek bir hamlede bulundular. Türkiye'nin bu gruplarla bir anılmasını temin edecek her türlü girişimden azami ölçüde uzak durmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

'GENEL AF PLANLAMASINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Dervişoğlu, " İmralı'da hükümlü bir cani başının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilerek bir şerefli kürsüden millete ya da partisine hitap ettirilmeye kalkışılmasının ardından gerçek acaba ne olacaktır diye düşünmemiz lazımdır. Abdullah Öcalan Ankara'nın herhangi bir semtinde oturmuyor. Abdullah Öcalan İmralı'da tutuklu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilmesi için, umut hakkından yararlanabilmesi için, öncelikle serbest bırakılması icap ediyor. Biz İYİ Parti olarak, bütün dava arkadaşlarımızın direnciyle açık ve net olarak ifade ettik. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremez dedik. Bütün bunların arkasında bir genel af planlaması vardır, değerli dava arkadaşlarım. Herkesi kapsayacak bir genel af planlaması vardır.; ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir genel af planlamasına asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Beylikdüzü, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Suriye ve Dış Politika Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Suriye ve Dış Politika Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.