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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gözaltına Alınan 3 Partili Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gözaltına Alınan 3 Partili Hakkında Açıklama Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gözaltına alınan 3 gençlik kolları üyesi hakkında açıklama yaparak, Türksüz Türkiye hayal edenlerin iş başında olduğunu belirtti. Akşener, gençlerin sadece demokratik haklarını kullandıkları için karakolda ifade verdiklerini ve süreci takip ettiklerini söyledi. Ayrıca, tutuklamalarla ülkedeki acı gerçekleri örtmeye çalışanlara karşı mukavemet göstereceklerini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gözaltına Alınan 3 Partili Hakkında Açıklama Yaptı
03.01.2024 - 02:53,  Güncelleme: 02:55
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gözaltına alınan 3 partili ile ilgili açıklama yaparak, "Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında. İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor. Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da gözaltına alınan 3 gençlik kolları üyesi hakkında açıklama yaptı. Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında. İktidar, Türklük ile olan mücadelesini şimdi de gençler üzerinden sürdürmeye devam ediyor. İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor. Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum. Gencecik evlatlarımızı tutuklayarak ülkemizdeki acı gerçekleri örtmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki; Sizde her türlü zulüm varsa; bizde de her koşulda mukavemet var" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gözaltına Alınan 3 Partili Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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