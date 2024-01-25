İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu, " Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir" dedi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmalarının ilk gününde Fatih'teydi. Kavuncu sabah namazını Fatih Camii'nde kıldı. Ardından bölge esnafını ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında Sahaflar Çarşısı'nı gezen Kavuncu, esnafla sohbet etti, dükkanları gezdi. Kavuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya hazırlanırken bir vatandaş kendisine, "Oyları bölüyorsunuz ama oylar Tayyip Erdoğan'a gidecek" diyerek tepki gösterdi. Kavuncu ise vatandaşa "Tercih sizin" yanıtını verdi. Ardından Sultanahmet Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kavuncu, "3 ya da 4 Şubat'ta bir tanıtımımız olacak. 'İstanbullun kronikleşmiş problemleriyle ilgili nasıl bir yaklaşımımız olacak, belediyecilik anlamında nasıl bir çözüm getireceğiz' bunların hepsini kamuoyu ve seçmenlerimizle paylaşacağız. Siyasi rekabette millet için bereket, hayır vardır. Seçmenimizin geçmiş seçimde kime oy verdiğine bakmaksızın oyuna talibiz. Sonuçta aslolan sandıktır milletimizin iradesidir" dedi.

"SEÇMENİMİZİN GEÇMİŞ SEÇİMDE KİME OY VERDİĞİNE BAKMAKSIZIN OYUNA TALİBİZ"

Gazetecilerin kendisine yönelttiği eski ittifak ortağı İmamoğlu'na karşı rakip olduğu sorusunu yanıtlayan Kavuncu, "Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir. Biz elbette 2019 yılında bir ittifak yaptık. Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı. Seçildiği zaman ve seçildikten sonra da elimizden gelen her türlü desteği de verdik. Bu bir siyasi rekabettir. Kimseye karşı bir öfkemiz, bir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok. Biz daha güzel bir İstanbul için mücadele ediyoruz. İstanbul'a çok daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Zaten bu iddiaya sahip değilsek böyle bir adaylığında anlamı kalmaz. Evet doğrudur biz Murat Kurum'dan da Ekrem İmamoğlu'nda da diğer adaylardan da İstanbul'u daha iyi yönetebilecek kapasiteye, birikime ve tecrübeye sahibiz. Bu iddiayı da ortaya koymak bizim en doğal hakkımız. Bu birilerine karşı olduğumuz anlamına gelmez. Biz sabahtan beri seçmenimizle konuşuyoruz. Seçmenimizin geçmiş seçimde kime oy verdiğine bakmaksızın oyuna talibiz. Sonuçta aslolan sandıktır milletimizin iradesidir. Seçmenimizin geçmiş seçimde kime oy verdiğine bakmaksızın oyuna talibiz" diye konuştu.

"HİÇBİR PARTİNİN DE TAMAMLAYICISI DEĞİLİZ"

Kavuncu, "Bizim kimsenin adaylığını zafiyete uğratmak ya da kimseyi kazandırmak gibi bir düşüncemiz ya da niyetimiz yok. İYİ Parti bir siyasi partidir. İYİ parti adına ne derseniz deyin 3. Bir yol yeni bir alternatifi bu milletin önüne aslında ilk kurulduğu gün koymak istemiştir. Türkiye'yi 25-30 yıldır bu anlamsız tartışmaların içine soktular. Biz bu ülkeyi bundan kurtaracağız. Memleketin önüne yepyeni, pırıl pırıl sadece milleti öncelikleyen bir alternatif koyacağız. Buradan bir kez daha sesleniyorum; Bizi yandaş olmakla suçlayanların ne kadar dürüst, ne kadar doğru ve ne kadar dik olabildiğini de bu memleket, bu millet görüyor. Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz. Hiçbir partinin de tamamlayıcısı değiliz. Biz İyi Parti'yiz. İktidar nimetimiz yok, belediyelerimiz yok ama ona rağmen bu millet bizi 6 yıldır baş tacı etti. 5 buçuk milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Millet dedi ki, 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'. Biz bu asil milletimizin verdiği yetkiyi, bu sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağız. Bunun için de sırtımıza yüklenecek her türlü yükü kaldıracağız. Bu partiyi ayakta tutmak Türkiye'nin huzurunadır. Biz o inançla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.