İYİ Parti Milletvekili Türkkan: Türkiye'deki Sığınmacı Sorunu Ciddi Boyutlara Ulaşacak - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Türkkan: Türkiye'deki Sığınmacı Sorunu Ciddi Boyutlara Ulaşacak

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kayseri'de yaşanan olayları hatırlatarak, Türkiye'deki sığınmacı sorununa dikkat çekti. Türkkan, Türkiye'nin bu gidişle Lübnan'a döneceğini savunarak, ilerleyen yıllarda Türk milletinin azınlıkta kalacağını öne sürdü. Türkkan, sığınmacıların suça yatkın olduğunu ve sayılarının her geçen gün arttığını belirtti.

01.07.2024 18:37
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(ANKARA) - İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kayseri'de yaşanan olayları hatırlatarak, Türkiye'deki sığınmacı sorununa dikkat çekti. Türkkan, "Türkiye'deki sığınmacılar ve diğer sınır kaçakları suça yatkın, ağırlıkla genç erkeklerden oluşuyor. Suriyeliler o kadar hızlı çoğalıyor ki; 50 yıl sonra 40 milyon Türk vatandaşlığı almış Suriyeli aramızda olacak. Nüfusumuzun neredeyse yarısı demek bu. Devam eden yıllarda Türk milleti kendi vatanında azınlık kalmış olacak" dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kayseri'de dün yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sığınmacı sorununa dikkat çekerek, ilerleyen yıllarda bunun çok ciddi boyutlara varacağını öne sürdü. Türkiye'nin bu gidişle Lübnan'a döneceğini savunan Türkkan şunları söyledi:

"Sığınmacılar; kaçak Suriyeliler, Pakistanlılar, Afganlar ve Afrika'dan gelenler Türkiye ve Türk milleti için en büyük milli güvenlik sorunudur. Türkiye'deki sığınmacılar ve diğer sınır kaçakları suça yatkın, ağırlıkla genç erkeklerden oluşuyor. ve ortalama eğitim seviyeleri yok denecek kadar az. Sayıları 10 milyonun üzerinde ve her geçen gün çoğalıyorlar. 50 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu 97 milyon olacak. Suriyeliler o kadar hızlı çoğalıyor ki; 50 yıl sonra 40 milyon Türk vatandaşlığı almış Suriyeli aramızda olacak. Nüfusumuzun neredeyse yarısı demek bu. ve devam eden yıllarda Türk milleti kendi vatanında azınlık kalmış olacak.

Göç İdaresi'ne bu konuda soruyoruz. Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? En son 3,1 milyon dediler. İnanan var mı? Yok tabii ki. Sadece İstanbul'da su ve doğal gaz aboneliklerine baktığınız da 2,5 milyon Suriyeli ve diğer kaçaklar yaşıyor. Göç İdaresi'ne göre bu kadar sığınmacıyı bilgisayar başında gizlemek kolay. Göç İdaresi'nin TÜİK'ten bir farkı kalıyor mu?

"14 yılda bu hale geldiğimizi unutmasın kimse"

Türkiye Yüzyılı dedikleri bu dönemde eğer Suriyeliler ve diğer kaçaklar ülkelerine gönderilmezse çok yakın bir zamanda Türk milleti cehennemi yaşayacak. 14 yılda bu hale geldiğimizi unutmasın kimse. Bir 14 yıl sonrasını kabuslarınızda bile göremezsiniz, emin olun. Çünkü mevcut ne polis sayısı, ne de asker sayısıyla bu cehennemi durdurmamız imkansız. Çünkü gelecekte emniyet güçlerinin bir kısmı da bu sığınmacı kökenlilerden oluşacak. Türkiye, Lübnan'a dönecek.

"Türkiye eğer bugün önlem alınmazsa, yarın hiç uyuyamayacak"

95 ülkenin nüfusundan fazla Suriyeliyi ve diğer sığınmacıyı barındıran Türkiye ise eğer bugün önlem alınmazsa, yarın hiç uyuyamayacak. Zaten Batı'nın ve milleti çeşitlendirmek isteyenlerin de amacı bu. Türkiye'nin demografisini, huzurunu ve istikrarını bozmak ve Türksüz bir Türkiye inşa etmek. Uyanın artık. Türkiye'nin düşmanları Büyük Orta Doğu Projesini, dışarıdan değil içeriden hayata geçiriyor. Misak-ı Milli'yi yırtıp, Sevr'i yani yüzyıllık hayallerinin peşindeler. O yüzden Kayseri'de yaşananlara baktığınız da; tüm Türkiye'nin nasıl bir hedefte olduğunu görmeniz gerekiyor. Yarın hepimiz için çok geç olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili Türkkan: Türkiye'deki Sığınmacı Sorunu Ciddi Boyutlara Ulaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Türkkan: Türkiye'deki Sığınmacı Sorunu Ciddi Boyutlara Ulaşacak - Son Dakika
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