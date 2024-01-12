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İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı için kanun teklifi verdi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı ile sicillerinde bir düzeltme yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Poyraz, FETÖ'nün kamu görevlilerine haksız ve hukuksuz yaptırımlar uygulayarak sicillerini bozduğunu belirterek, bu nedenle disiplin cezalarının affı ve sicillerde düzeltme yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Poyraz, iktidara çağrıda bulunarak, memurların ekonomik olarak enflasyon altında ezildiğini ve disiplin affı teklifine destek vermelerini istedi.

İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı için kanun teklifi verdi
12.01.2024 - 12:22,
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı ile sicillerinde bir düzeltme yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Poyraz, "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrasında FETÖ tarafından kamu kurumlarına yapılan sızmalar tespit edilmiş, bu örgütün pek çok kamu görevlisine haksız ve hukuksuz yaptırımlar uygulattığı ve kişilerin sicillerini bozduğu görülmüştür. Bu nedenle kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı ile sicillerinde bir düzeltme yapılması zorunludur" dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı ile sicillerinde bir düzeltme yapılması amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Kanun teklifinin gerekçesi şöyle:

"KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI İLE SİCİLLERİNDE BİR DÜZELTME YAPILMASI ZORUNLUDUR"

"Kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik olarak son olarak 2006 yılında Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrasında FETÖ tarafından kamu kurumlarına yapılan sızmalar tespit edilmiş, bu örgütün pek çok kamu görevlisine haksız ve hukuksuz yaptırımlar uygulattığı ve kişilerin sicillerini bozduğu görülmüştür. Bu nedenle kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı ile sicillerinde bir düzeltme yapılması zorunludur. FETÖ'nün uzun yıllara sair olarak kamu kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargıdaki yapılanmasının bir hiyerarşi içerisinde sevk ve idare edilmesi gerçeğinden hareket edilerek bu yapının kendisine karşıt ya da sorunlu gördüğü kamu görevlilerine karşı disiplin cezaları tesis ederek sicillerinin bozulmasına hatta ihraç edilmelerine sebep olduğu bilinmektedir. Bu yüzden teklifimizde çeşitli suçlardan ötürü meslekten çıkarma cezası almış olan kamu görevlilerine yönelik olarak idari ve adli soruşturma ve kovuşturmalara dahil olan FETÖ'ye üyelik, irtibat ve iltisaklı kişilerin bulunduklarının tespiti durumunda kamu görevlisine ilişkin soruşturmanın yenilenmesi gerekmektedir."

"İKTİDAR, MEMURLARIMIZI VE KAMU GÖREVLİLERİMİZİ NE YAZIK Kİ EKONOMİK OLARAK ENFLASYON ALTINDA EZDİRDİ"

"Yıllardır kamu görevlileri disiplin cezalarının affını talep etmektedir. Memur sendikaları her toplu sözleşme görüşmelerinde bu hususu dile getirmektedir. Ancak bu haklı talebe karşı hükümet yıllardır kör ve sağırdır. 2023 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde de konunun gündeme gelmesine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından disiplin affına yönelik çalışma yapıldığını belirtmesine rağmen aylardır buna yönelik bir çalışma içinde bile olunmamıştır. Eğer iktidar, bu konuda ciddi ise vermiş olduğumuz bu kanun teklifimizi görmezden gelmezler. Buyurun elbirliği ile gereğini yerine getirelim. Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yılında iktidar, memurlarımızı ve kamu görevlilerimizi ne yazık ki ekonomik olarak enflasyon altında ezdirdi. Umarım disiplin affıyla sicillerindeki ağır yükü kaldıralım teklifimize destek verirler"

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı için kanun teklifi verdi - Son Dakika


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