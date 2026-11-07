İYİ Parti'nin Trabzon mitinginde Çömez 'Bütün Türkiye hayırlı olsun' dedi - Son Dakika
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İYİ Parti'nin Trabzon mitinginde Çömez 'Bütün Türkiye hayırlı olsun' dedi

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İYİ Parti\'nin Trabzon mitinginde Çömez \'Bütün Türkiye hayırlı olsun\' dedi
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İYİ Parti\'nin Trabzon mitinginde Çömez \'Bütün Türkiye hayırlı olsun\' dedi
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İYİ Parti'nin “Bayrak Açıyorum” mitinginin dördüncüsü Trabzon'da gerçekleştirildi. Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Karadeniz'den yükselen iradenin Türkiye'de değişimin vakti geldiğini gösterdiğini söyleyerek “Bütün Türkiye hayırlı olsun” dedi.

Haber: Halil YATAR/ Kameraman: Can KILINÇ

(TRABZON) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partisinin Trabzon'da düzenlediği "Bayram Açıyorum" mitinginde, " Karadeniz'den yükselen bu irade artık Türkiye'de değişimin vaktinin geldiğinin bir göstergesidir. Bütün Türkiye hayırlı olsun. Bundan sonra Türkiye Karadeniz'in çırpınan dalgaları gibi inşallah heyecan ve coşku içerisinde olacak. Bundan sonra her gün değişime ve yepyeni iktidara atılmış bir adım olacaktır" dedi.

İYİ Parti "Bayrak Açıyorum" mitinginin dördüncüsünü Trabzonda düzenledi. Miting sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez şunları kaydetti:

"Evet, bugün Trabzon'dayız. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir katılım var. Havanın soğukluğuna ve yağmura rağmen Trabzon buraya aktı. ve buraya koşan Trabzonlular, Karadenizliler diyor ki 'yeter artık, bizi bu iktidardan kurtarın'. Genel Başkan Sayın Dervişoğlu'na, kadrolarımıza, teşkilatlarımıza güvenini ortaya koydu ve genel başkanımızın bugün vermiş olduğu mesajlar bütün Türkiye'ye çok kıymetli mesajlardı. Aslına bakarsanız bugün Karadeniz'den yükselen bu irade artık Türkiye'de değişimin vaktinin geldiğinin bir göstergesidir. Bütün Türkiye hayırlı olsun. Bundan sonra Türkiye Karadeniz'in çırpınan dalgaları gibi inşallah heyecan ve coşku içerisinde olacak. Bundan sonra her gün değişime ve yepyeni iktidara atılmış bir adım olacaktır. Muazzam bir atmosfer, kalabalık, heyecan dolu ve hakikaten bugün verilen mesaj muhteşem bir mesaj. Bütün Trabzon'a, bütün Karadeniz'e teşekkür ediyoruz."

"KEYİFLİ, COŞKULU BİR MİTİNG GERÇEKLEŞTİRDİK"

İYİ Parti Sözcüsü ve İstabul Milletvekili Buğra Kavuncu ise şöyle konuştu:

"Bu bizim dördüncü mitingimiz. Tandoğan, Balıkesir, Aksaray, Trabzon genel başkanımız bir ilden ötekiyle her mitingde o ilde aldığı ateşi ötekiyle taşıyor. Bugün de Trabzon'da aynı coşkuyu heyecanı yaşadık. Türkiye'ye dair tespitlerimizi, biz iktidara geldiğimizde bütün bu yaşanan sıkıntıların nasıl ortadan kalkacağını, biz ne yapacağımızı anlattı. Keyifli, coşkulu yağmura rağmen, soğuk havaya rağmen alanın tıklım tıklım dolduğu çok coşkulu bir miting geçirdik. Devam ettireceğiz bunları. Çünkü gerçekten halkımız, milletimiz tepkisini duyurmak istiyor. Bu mitingler aynı zamanda ona da vesile oluyor. Bayrak açıyoruz, mitinglerimiz tüm coşkusuyla devam ediyor."

"MİLLETİMİZLE BERABER BU ÜLKENİN MAKUS KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş ise şunları söyledi:

"Gayet coşkulu ve güzeldi. Her mitingimizin arasında Türkiye'de maalesef kabul edilmesi mümkün olmayan ve Türk milletinin ciğerini böyle sökecek olaylar yaşıyoruz. En son mitingimizden bu tarafa da biliyorsunuz büyük fon dolandırıcılığını yaşadı bu millet. Biz de burada başta işte bu soyguna, hırsızlığa, yağmacı düzene ve tabii ki ihanet sürecine, ekonomideki aksaklıklara, işte adaletsizliğe, kısacası Türk milletinin her türlü derdine bayrak açıyoruz. Mitingimizi gerçekleştirdik. Çok yoğun ilgi vardı. Karadenizliler, Trabzonlular bize gönlünü açtı. Yüreğini açtı. Hava koşulları biraz zorlu olmasına rağmen yağmurun altında soğuk havada bizi dinlemeye, desteklemeye geldiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlarla beraber bu memleketin makus kaderini değiştireceğiz. Az kaldı diyoruz. İnşallah iyilerin iktidarında Türk milletinde yüzü gülecek."

"VATANDAŞ İKTİDARA ARTIK GİT DİYOR"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise şunları kaydetti:

"Trabzon meydanı doldu taştı. Meydanın dışında da bir o kadar insan var. Insanlar artık yine bu hem çerçeve yasa hem APO meselesi hem de fon kriziyle ilgili artık hükümete 'Git' diyorlar. Onun yerine de gelecekte yavaş yavaş kendini göstermeye başladı."

Kaynak: ANKA
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