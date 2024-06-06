İYİ Parti'nin yıkılma riski bulunan binalara yönelik önlemler önerisi reddedildi

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(ANKARA) - İYİ Parti'nin, yıkılma riski bulunan binalara yönelik önlemlerin tespit edilmesi, denetim sürecindeki aksaklıkların belirlenmesi için verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, " Maalesef şehir merkezi bir ranta teslim edilmiş durumda. Depremde iş yerini açamayan insanlar vergilerini, sigortalarını ödemeye devam ediyor. Malatyalıların deyimiyle 'sahapsız' bir Malatya var" dedi.

İYİ Parti'nin yıkılma riski bulunan binalara yönelik önlemlerin tespit edilmesi, denetim sürecindeki aksaklıkların belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin öne alınması için sunduğu grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

"Depremle ilgili siyaseti bırakın hepimiz bunlara önlem alalım"

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, beklenen bir İstanbul depremi olduğunu hatırlatarak "Belediye ve iktidar bir araya gelip bu konuda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Yoksa bu muhalefet belediyesi diye böyle bir çalışmaya yanaşmıyor musunuz? Bir yumuşamadan bahsediyorsunuz, 'gelin Anayasa'yı beraber yapalım ülkenin her kesimini ilgilendiriyor' diyorsunuz. İstanbul depremi de Türkiye'nin her kesimini ilgilendiriyor. O zaman belediyeyle birlikte hükümet çalışma yapsın, önlemler alsın. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Depremle ilgili siyaseti bırakın hepimiz bunlara önlem alalım. Söylediğimiz şeyler siyaset üstü şeyler."

"Rezerv alanlarda belirsizlik var"

Önerge üzerine CHP Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen süreye dikkati çekerek şunları söyledi:

"Rezerv alanlarda belirsizlik var. Yerinde dönüşümde hiçbir şey belli değil. 486 gün önce meydana gelen depremin yaraları hala sarılabilmiş değil. 6 Şubat depreminin ardından mevcut planlamaya göre Malatya şehir merkezinde 103 bin 19 konut inşa edilecekti. Teslim edilebilen konut sayısı 7 bin 881. Bunda da kimin oturup oturmadığı belli değil. Maalesef Malatyalılar sahipsiz bırakılmış durumda. Malatya'da hala yıkım bekleyen binlerce ev var ama yıkımın ihalesi yapılmıyor. 33 binin üzerinde konutun ihalesi hala planlanıyor, yapılan ihaleler de el altından gizli saklı, maalesef, Malatya dışındaki firmalar çağrılarak veriliyor. Geldiğimiz noktada 16 ayın sonunda halen kira yardımı almayan vatandaşlar var, hala taşınma parası almayan vatandaşlar var ve hala bir kuruş eşya yardımı almayan yurttaşlarımız var. Hala yapımı tamamlanmayan kanalizasyon, içme suyu bekleyen evler var ve bir proje yapımı, geleceği yılan hikayesine dönen şehir merkezi sorunumuz var. Malatya'nın merkezinde iki cami var biri Teze Camisi -Yeni Cami- diğeri Söğütlü Camisi. Yeni Cami restore ediliyor ancak maalesef Söğütlü Camisi'ne yer bulamadılar, en son iki camiyi yan yana yapmış durumdalar, şehrin göbeğinde. Bakın, bunu ibretialem için gösteriyorum. Şehir depremde yıkılmış, önümüzdeki yüzyılın geleceği hesaplanması gerekirken maalesef şehir merkezi bir ranta teslim edilmiş durumda. Depremde iş yerini açamayan insanlar vergilerini, sigortalarını ödemeye devam ediyor. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum, bu insanların vergi ve sigorta borçları mutlaka affedilmelidir. Esnaf hala büyük problemler yaşıyor, konteyner iş yerinde iş yok ve maalesef birileri de izlemeye devam ediyor. Malatyalıların deyimiyle 'sahapsız' bir Malatya var."

İYİ Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.