İYİ Parti Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor - Son Dakika
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İYİ Parti Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor

İYİ Parti Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şiddetle mücadele etmek için düzenlenen çalıştayda toplumsal sorunlara dikkat çekti. Dervişoğlu, devletin en temel görevinin şiddeti önlemek olduğunu vurgulayarak, toplumsal farkındalık ve caydırıcı yasalarla bu sorunun çözümleri üzerinde durduklarını belirtti.

16.11.2024 15:08  Güncelleme: 15:14
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Şiddetle mücadele, yalnızca bireylerin değil, bir devletin temel görevidir. Ancak bu devlet, kadınını, çocuğunu, yaşlısını, engellisini koruyamıyorsa, ne kadar güçlü olduğunu iddia ederse etsin, vicdanlarda asla meşruiyet kazanamaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 'Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Dervişoğlu, şiddetin derin ve yakıcı bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çekti. Çalıştayı düzenleme nedenlerine değinen Dervişoğlu, "Çünkü şiddet artık bireylerin değil, toplumun vicdanını kanatan bir yara haline gelmiştir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve tüm canlılar bu şiddet sarmalının mağdurları olmaktadır. Hükümet yıllardır bu konuda kalıcı bir çözüm üretmemiştir. Mevcut yasalar uygulanmamış, caydırıcı tedbirler alınmamıştır. Kadınlar, tedbir kararlarına rağmen korunamamış; çocuklar istismar ve ihmale açık hale getirilmiştir. Bu ilgisizlik ve yetersizlik, bugün toplumda şiddeti neredeyse kanıksanır hale getirmiştir. Ancak biz bunu kabul etmiyoruz. Şiddet, bir kader değildir ve çözümsüz değildir. Bu nedenle, şiddeti bilimsel bir yaklaşımla ele almak, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu sorunun kök nedenlerini tespit ederek, çözüm yolları geliştirmek için bu çalıştayı düzenledik" diye konuştu.

'ŞİDDETSİZ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ'

Dervişoğlu, Türk milletinin kadim kültüründe kadının, çocuğun ve tüm canlıların yaşam hakkının kutsal emanet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu topraklar, yalnızca insanın değil, doğanın, hayvanların ve tüm canlıların güvenle yaşadığı bir hoşgörü medeniyetini binlerce yıl boyunca taşımıştır. Şiddet, bu topraklara yabancıdır. Çünkü bizim kültürümüz, zayıfı koruyan, mazluma sahip çıkan, hak ve adaleti her şeyin üstünde gören bir anlayışın eseridir. Türk milleti, tarih boyunca güçlü olanın değil, haklı olanın yanında durmuştur. Kadınına, çocuğuna ve doğasına verdiği değerle medeniyetlerin yükselmesine öncülük etmiştir. Bugün bu ruhu yeniden canlandırmak, bu toprakların insanlarına ve tüm canlılarına hak ettiği güven ortamını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. İYİ Parti olarak, biz bu kadim değerlerden aldığımız ilhamla hareket ediyoruz. Şiddeti yalnızca bir bireysel sorun olarak değil, toplumsal bir mesele olarak ele alıyoruz. Eğitimle, caydırıcı yasalarla ve toplumsal farkındalıkla şiddetin köklerini kurutmayı hedefliyoruz. Çocukların gülerek büyüdüğü, kadınların korkusuzca yaşadığı, doğanın korunduğu bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu çalıştay, sadece bir başlangıçtır. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporu ve öneriler, Türk milletinin bu kara lekeden kurtulması için bir yol haritası olacaktır. Şiddetle mücadele, yalnızca bireylerin değil, bir devletin temel görevidir. Ancak bu devlet, kadınını, çocuğunu, yaşlısını, engellisini koruyamıyorsa, ne kadar güçlü olduğunu iddia ederse etsin, vicdanlarda asla meşruiyet kazanamaz. Biz İYİ Parti olarak, bu sessiz çığlıkların sesi olmaya, çözüm üretmeye ve vicdanı savunmaya devam edeceğiz. Bu çabalar, sadece bugünü değil, yarınları da inşa edecek. Şiddetsiz, güvenli ve adil bir Türkiye'yi birlikte kuracağız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenliyor - Son Dakika

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