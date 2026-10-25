İYİ Partili Taşçı, partisinin 9. yılında zulme karşı direnişe dönüştüğünü belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İYİ Partili Taşçı, partisinin 9. yılında zulme karşı direnişe dönüştüğünü belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İYİ Partili Taşçı, partisinin 9. yılında zulme karşı direnişe dönüştüğünü belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İYİ Partili Taşçı, partisinin 9. yılında zulme karşı direnişe dönüştüğünü belirtti
Haber Videosu

İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı, 9. yıl dönümünde, partinin antidemokratik uygulamalara karşı demokrasi mücadelesi olarak kurulduğunu ve zulme karşı mukavemet hareketine dönüştüğünü söyledi. Taşçı, hareketin 9. yaşını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Haber: Halil YATAR Kameraman: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, partisinin antidemokratik uygulamalara karşı bir demokrasi mücadelesi olarak kurulduğunu belirterek, "Aslında bir zulme karşı mukavemet hareketine dönüşmüş durumda" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, partisinin 9. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Taşçı, "1. yaşı bile göremez" denilen bir siyasi hareket olarak başladıklarını, her şeye rağmen 9. yaşlarını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

İYİ Parti'nin, bir itiraz üzerine kurulduğunu belirten Taşçı, "Antidemokratik uygulamalara karşı Türk siyasetindeki bir demokrasi mücadelesi, bir itiraz olarak başlayıp sonrasında, kalkınmacılık, milliyetçilik ve demokratlık üzerine inşa edilmiş bir fikir hareketine dönüştü. O fikir hareketi de katıldığı her iki seçimde, TBMM'ye girmeyi başaran bir siyasi partinin kadrolarıyla birlikte zulme karşı mukavemet diyoruz, aslında bir zulme karşı mukavemet hareketine dönüşmüş durumda" diye konuştu.

"BÜTÜN HÜCRELERİMİZE KADAR BİZ BU MİLLETİ ÇOK SEVİYORUZ"

Kendilerini, Türk milletinin son kalesi olarak tanımladıklarını söyleyen Selcan Taşçı, şunları kaydetti:

"Her alanda da öyle olduğumuzu, samimi bir mücadele veriyor olmamıza dayanarak öyle olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bu milleti çok seviyoruz. Bu devleti çok seviyoruz. Bu vatanı çok seviyoruz. Siyaseten sevmiyoruz. Yani bir şey böyle siyasi etiket olarak değil. Bütün böyle hücrelerimize kadar biz bu milleti çok seviyoruz ve onun daha müreffeh yaşaması, uğradığı zulümden, uğradığı haksızlıktan, hukuksuzluktan kurtulması, adaletle buluşması için de işte diyoruz, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet', onu başarana kadar da elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliSelcan TaşçıDemokrasiİYİ PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor İşte “Kart işleminiz gerçekleşti“ sesinin sahibi İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı
17:24
Inter bitti demeden bitmez 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
16:58
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
16:30
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın
Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
16:14
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 17:38:41. #.0.2#
SON DAKİKA: İYİ Partili Taşçı, partisinin 9. yılında zulme karşı direnişe dönüştüğünü belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei