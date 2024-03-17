İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'nda 4. kez yanardağ patlaması yaşandı

Kilis Tava: Osmanlı Mutfağından Günümüze Damak Çatlatan Lezzet

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan Kilis tava, damak çatlatan lezzetiyle iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yörede doğal ortamda yetişen kuzunun etinin usta ellerde zırhtan geçirilmesiyle yapılan Kilis tava, domates, sarımsak, maydanoz, kırmızı biber ve baharatlarla tatlandırılıyor. Pideyle tüketilen Kilis tava, kendine has lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor. Kilis Belediyesinin girişimleriyle 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yemeğin il dışından da rağbet görmeye başladığını dile getiren kasap Uğur Kırşanlıoğlu, ramazanda lahmacun, oruk kebabı, patlıcan kebabı da yaptıklarını ancak en çok Kilis tavanın talep gördüğünü belirtti.