İzlanda'dan Türkiye Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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İzlanda'dan Türkiye Maçı Öncesi Açıklamalar

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İzlanda Teknik Direktörü Åge Hareide, Türkiye ile yapacakları maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hareide, Türkiye'de güzel, keyifli ve coşkulu bir maç geçeceğini düşündüğünü belirtti.

08.09.2024 20:39
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(İZMİR) - İzlanda Teknik Direktörü Åge Hareide, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzmir'de A Milli Takım'la yapacağı müsabaka öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hareide, " Türkiye'de güzel, keyifli ve coşkulu bir maç geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen basın toplantısında İzlanda Teknik Direktörü Åge Hareide, İzlanda Milli Takımı'nın A Milli Takım'la oynayacağı maça hazır olduğunu belirtti. Hareide, "Oyuncularım için zor bir dönem oldu. Çünkü bir gün yolculukla geçti ve sadece bir antrenman yapabildik. Oyuncularım için zorlu olacak ama bu durumun üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Kısa bir zaman olmasına rağmen ilk maçta sakatlık olmadı. İyi bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda önemli olan beraber olmamız, beraber çalışmamız. Oyuncuların kulüp takımlarından milli takıma geçiş adaptasyonları kısa olması gerekiyor, bunun önemli olması gerekiyor ve bu yolda daha enerjimizi tasarruflu harcamamız için de her zaman taktiksel planın ön planda olması gerekiyor. Oyuncuların da bunu yapabileceğine ve bu potansiyelde olduklarını biliyorum. Uzun bir yol ama İzlanda'dan gelen her takım için veya herkes için aynı şey geçerlidir. O yüzden bunu bahane olarak görmüyoruz. Oyuncuların bugünkü durumu iyi ama yarın ki durumlara tekrar bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Maçı dört gözle bekliyoruz"

İzlanda milli takımının Türkiye milli takımına karşı diğer maçlarda bir üstünlüğü olduğu hatırlatılması üzerine ise Hareide, "Türkiye milli takımına saygı duyuyoruz. Türkiye'de her maç zorlu oluyor. Biz daha önce bu tip atmosferlerden çıkabileceğimizi gösterdik. Türkiye'nin büyük bir beklentisi var. Taraftarının coşkusundan, Türk milli takımının standartlarından kaynaklanan büyük bir beklentisi var. Türkiye'de güzel, keyifli ve coşkulu bir maç geçeceğini düşünüyorum. Güzel olan İzmir'de olmamız, İzlanda'ya göre havanın sıcak olması güzel. Güzel bir atmosferde yarınki maçı dört gözle bekliyoruz. Burada deplasmandayız ama Türkiye'nin özellikle taraftarların ne kadar coşkulu olduğunu, futbolu ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyoruz. Nasıl bir sevgi beslediklerini onu iyi biliyoruz hatta bu özellikleri biraz daha İzlandalı taraftarlara benziyor" diye konuştu.

"Rakibimize karşı dikkatli olmalıyız"

İzlanda milli takım kaptanı Johann Gudmundsson ise Türk milli takımında üst seviyeli takımda oynayan futbolcuların olduğunu belirterek, "Gerçekten Türk oyuncular üst seviyeli takımlarda oynuyorlar. Real Madrid, İnter, Milan'da oynayan oyuncular var. Çok önemli takımlar gerçekten ve orada iyi işler yapıyorlar. Çok özel oyunculara sahip bir milli takım gerçekten her birine karşı çok dikkatli olmalıyız yüksek seviyede oynanan bir Lig. Rakibimize karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

İzlanda\'dan Türkiye Maçı Öncesi Açıklamalar
Kaynak: ANKA

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