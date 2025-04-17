İzmir Atatürk Lisesi'nde Öğretmen Krizi

(İZMİR) - Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi'nde de 50 öğretmen kadro dışı bırakılmasına karşı okul velilerinin başlattığı imza kampanyasında toplanan imzalar, bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. İmzaların teslimi sonrasında açıklama yapan veli Mahir Dinç, "Çocuklarımızın nitelikli, süreklilik taşıyan ve çağdaş değerlere dayalı bir eğitim alma hakkını savunuyoruz. Bizler, eğitimin siyasi amaçlarla değil; adalet, bilim ve çocuklarımızın yüksek yararı temel alınarak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi'nde de 50 öğretmen kadro dışı bırakılmasına tepkiler devam ediyor.

Atama kararlarının açıklanmasının ardından ilk olarak öğrenciler, okul bahçesinde oturma eylemi yapmış ardından veliler imza kampanyası başlatmıştı. İmza kampanyasına, okulun 92 yaşındaki en yaşlı mezunu da imza vererek destek oldu.

Yaklaşık üç gün süren imza kampanyasında ıslak ve dijital olarak 10 binin üzerinde imza toplanırken veliler, öğrenciler ve Atatürk Lisesi mezunları imzaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiler.

Konak YKM önünde bir araya gelen kalabalık, sloganlar eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. Yürüyüşe, eğitim sendikalarının yanı sıra İzmir Atatürk Lisesi mezunu olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam'dan da destek geldi.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler adına basın metnini okul velilerinden Mahir Dinç okudu.

Yapılan 50 öğretmen atamasının okul kadrosunun yarısından fazlası olduğuna dikkat çeken Dİnç, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Nisan'da açıkladığı proje okullarına öğretmen atamalarının şeffaflık ve liyakat ilkelerinden uzak yapıldığını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim aldığı İzmir Atatürk Lisesi'nde yıllardır görev yapan 50 öğretmene tekrar görev verilmemiş ve bu öğretmenler norm fazlası durumuna düşürülmüştür. Bu sayı, okulun öğretmen kadrosunun üçte ikisini oluşturmaktadır" dedi.

Dinç: "Bizler, eğitimin siyasi amaçlarla yürütülmemesi gerektiğini düşünüyoruz"

Eğitime siyasetin karışmaması gerektiği mesajını veren Dinç, şunları söyledi:

"Biz veliler olarak bu atamaların yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını, okulumuzun uzun yıllara dayanan eğitim kültürünü zedeleyici bir nitelik taşıdığını düşünüyoruz. Okulumuzun başarısının ve kimliğinin temelinde yer alan eğitim bütünlüğünün zarar görmesinden kaygı duyuyoruz. Çocuklarımızın nitelikli, süreklilik taşıyan ve çağdaş değerlere dayalı bir eğitim alma hakkını savunuyoruz. Bu nedenle yalnızca İzmir Atatürk Lisesi'nde değil, tüm proje okullarında benzer şekilde yaşanan hukuksuz uygulamalara karşı çıkıyor, bu atamaların iptal edilmesini ve gelecekteki tüm atamaların açık kriterlerle, liyakat ve şeffaflık esaslarına uygun biçimde yapılmasını talep ediyoruz.

Bizler, eğitimin siyasi amaçlarla değil; adalet, bilim ve çocuklarımızın yüksek yararı temel alınarak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, çocuklarımızın geleceği için sesimizi yükseltiyor, 'Öğretmenime dokunma' diyoruz."

"Buna, Türkiye genelinde sürdürülen bir kampanya olarak bakınız"

Dijital imza kampanyasının devam ettiğini ifade eden Dinç, destek çağrısında bulunarak "Buna, Türkiye genelinde sürdürülen bir kampanya olarak bakınız. Bütün Türkiye'den internet üzerinden sürdürülen kampanyaya destek olunmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

Aslanoğlu: "Atatürk Lisesi'nin köklü bir mirasına yapılan bir saldırıdır"

Atatürk Lisesi mezunu CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, yapılan atamaya ilişkin, "İzmir'in en önemli değerlerinden bir tanesi İzmir Atatürk Lisesi. Ben de bu lisenin bir mezunu olarak, bu lisenin öğrencisi olarak bugün öğrenci kardeşlerimle ve velilerimizle birlikte bu haksız hukuksuz uygulamaya karşı çıkıyoruz. Öğrencilerin, alıştıkları öğretmenlerden bir proje adı altında uydurdukları bir şeyle birbirlerinden ayrılmalarına karşı çıkıyoruz. Atatürk Lisesi'nin köklü bir mirasına yapılan bir saldırı olarak görüyoruz bunu. Tabi sadece Atatürk lisesine değil İzmir'in bir çok değerli kurumuna yapılan bir saldırıdır. O yüzden öğrencilerimizin ve velilerimizin söylediği gibi öğretmenlere dokunulmamasını öğretmenlerinin yerlerinde kalmasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her biri bize bir demokrasi dersi veriyorlar"

Öğrencilerin öğretmenleri için ortaya koydukları tepkileri de değerlendiren Aslanoğlu, "Hem lise öğrencilerimiz hem üniversite öğrencilerimiz hem üniversitelerinden mezun olmuş öğrencilerimizin her biri bize bir demokrasi dersi veriyorlar. Bu ülkeye sahip çıktıklarını bu ülkeyi bırakmadıklarını bu ülkenin geleceğinin onların olduğunu ve büyüklere de bir ders vererek herkesin ülkesini ve demokrasisine sahip çıkması gerektiğini söylüyorlar" dedi.

Öğrenciler eylemlerine bugün de devam etti

Öte yandan; öğrenciler, atama kararının ardından başlattıkları oturma eylemini bugün de devam ettirmişlerdi. Eylem kapsamında bugün öğrenciler okul bahçesinde şemsiyeli oturma eylemi yapmışlardı.