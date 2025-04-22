İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: İzban'ın Sahibi Belli Olsun

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Ticaret Odası'nı ziyaretinde TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'ın ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi gerektiğini söyledi. Konu ile ilgili Bakan Abdülkadir Uraloğlu ile görüştüğünü kaydeden Tugay, İZBAN ile ilgili yaşanan sıkıntıların bu şekilde çözüleceğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy ve oda yönetiminin karşıladığı Tugay'a, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Menemen'e yaptıkları hizmetlere değinen Başkan Tugay, kent genelinde yaptıkları çalışmalardan da söz etti. Menemen'in nüfus açısından en hızlı büyüyen ilçelerden olduğunu, bu nedenle diğer ilçelere göre biraz daha fazla çözüm bekleyen konunun bulunduğunu belirten Tugay, "İzmir'in genelinde yapılacak çok iş var. Bizim kentin merkezine hizmet götürmek kadar, şehrin kırsal alanında da adaleti sağlayacak şekilde, oradaki sorunları gecikmeden yönetmek, düzeltmek için çalışma sorumluluğumuz var" dedi.

"Menemen tarımda özel ilçelerimizden biri"

Tarımın gelecekte en stratejik konulardan biri olacağını vurgulayan Başkan Tugay, "Üreticinin ve küçük esnafın her zaman yanındayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve birlikte çalışacağımız kurumlarla bu konuda ortak bir planlama yapabiliriz. Doğru tarım tekniklerinin kullanılması, doğru tarımsal ürünlerin üretilebilmesi, üreticinin hakkını almasını da garanti eder. Yaşanan don olayları gibi beklenmedik durumlar karşında oluşturulan fondan üreticiler zararını karşılar. Tarımda kendi kendine yeten şehir olmamız lazım. Bilinçli tarım ve verimli üretim hem o şehri zenginleştirir hem de ülkenin ihtiyaç duyulan diğer bölgelerinin de gıda ihtiyacını karşılar. Bu anlamda da Menemen özel öneme sahip bir yer. Geniş tarım toprakları, önemli miktarda tarım üretimi var" diye konuştu.

"İzmir için en iyisini yapacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını planlı bir şekilde öncelikli projelere aktardıklarına değinen Başkan Tugay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok dikkatli para harcıyor, israf yapmıyoruz. Çok çalışmak ve çok iş yapmak istiyoruz. Bunu İzmir'e borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Her birimiz bu şehrin evladıyız. İzmir'in kötü olması en çok bizi üzer. Çünkü sorumlu olduğumuz halde, bunun gereğini yerine getirememiş olmak, kabul edebileceğimiz bir durum değil. Bu sorumluluk içerisinde olduğumuz için iyi çalışmalar yapacağız."

"Herkesin şehirden eşit hakkı olduğuna yürekten inanıyoruz"

Ülkenin siyasi açıdan zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Başkan Tugay, kutuplaşmanın ve adaletsizliğin peşinde koşulduğunu belirtti. "Herhangi bir yere hizmet ederken bize oy vermiş, vermemiş diye bir gram bakmadan hizmet ediyoruz" diyen Başkan Tugay, "Çünkü herkesin bu şehirden eşit hakkı olduğuna yürekten inanıyorum. Namuslu, vicdanlı, ahlaklı, vatanını seven hiç kimse herhangi bir yeri başka bir yerden ayırmaz. Bizler herhangi bir kişiye, kuruma, bölgeye 'Bizden ya da değil' diye bakmayız, bakmayacağız. Herkesle ortak çalışmak istiyoruz. Tek bir ulusuz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı dertleri paylaşıyoruz. Bir sorun varsa herkesi etkiliyor. Burada sorun üzerinden konuşalım. Sorunları çözme üzerine çalışalım. İzmir'den en çok istediğim şey; ayrışmanın olmadığı, birlik ve beraberlik içerisinde sorunları çözmek için el birliği ile mücadele etmek. Ama uzun yıllardır siyaseti 'Bize oy verenlere yüksek yatırım yapalım ama oy vermeyenlere düşük yatırım yapalım' diyen bir anlayış yönetiyor. Bunun yanlış olduğunu en kesin gösterecek şehirlerden biri İzmir. İzmir bütün o dışlamalara, engellemelere, baskılara rağmen en fazla raylı sistemi olan şehirlerden biri, en fazla arıtması olan ildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarıma en fazla desteği veren, sosyal yardım yapan belediyedir. Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığı döneminde 'İzmir modeli' diye bir kavram ortaya çıktı. İzmir modeli Türkiye'ye örnek oldu. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde öğrencilere ücretsiz süt dağıtıyorlar. Bu İzmir'den çıktı. Tarıma destek İzmir'den çıktı" dedi.

"İZBAN'ın sahibi belli olsun"

İZBAN ile ilgili bazı sorunların olduğunu da söyleyen Tugay, "İZBAN çift başlı bir yönetime sahip. Geçen yıllarda bütün yük İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine yıkılmış. Nerede ne iş varsa, Büyükşehir yapıyor. Üstüne Devlet Demiryolları'na (TCDD) her ay rayları kullandığı için ciddi kira ödüyor. Sadece bir yılda yüzde 300 kirasını artırmış. Arkadaşlarım önemli bir araştırma yaptı. Seferlerdeki aksamaların yüzde 95'inde Devlet Demiryolları'nın hatalı olduğunu objektif şekilde belirledi. Biz bunu değiştireceğiz. Biz kendimiz bir metro yapsaydık kardaydık ve daha iyi hizmet veriyorduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştük. İZBAN'ı ya kendilerinin almasını ya da bize devretmelerini istedim. Bunun sahibi belli olacak" dedi.