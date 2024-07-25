İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk'ta Koordinasyon Toplantısı Yaptı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, koordinasyon toplantılarını Selçuk'ta sürdürdü. Ulaşımdan altyapıya, ilaçlamadan yol çalışmalarına kadar pek çok başlıkta iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda konuşan Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacınız olan her konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Ortak çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bizi eleştirmekten de çekinmeyin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Selçuk'ta devam etti. İzmir'in turistik ilçelerinden Selçuk'ta, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Ertuğrul Tugay, Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Koray Velibeyoğlu ve Selçuk Belediyesi'nin bürokratları yer aldı.

Tugay: Pamucak'ta daha fazla temizliği hedefliyoruz

İlçelerde 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, temel belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların memnun olacağı seviyeyi yakalamaları gerektiğini söyledi. Ege Bölgesi'nin en uzun sahillerinden Pamucak'a sahip çıkacaklarını, daha temiz ve düzenli bir sahili hedeflediklerini kaydetti.

Sinekle mücadelede yeni sistem

İlaçlama ve sineklerin yeniden üremelerinin önlenmesi konusuna değinen Başkan Cemil Tugay, "Burada önemli olan üreme noktalarını bulmak ve düzenli olarak ilaçlamak. Bunun için biraz daha dijital uygulamalarla çalışıyoruz. Şu anda hem şikayetlerin haritalandırılması ve buna göre kaynağın bulunması, hem de kaynakların düzenli ilaçlanması için bir sistem kurmak üzere çalışma yapılıyor. Bu tür şeylerde ortak veri tabanı kullanmamız lazım. Aynı uygulamaya hem sizin hem bizim veri girmemiz lazım" diye konuştu.

"İZBETON'u güçlendireceğiz"

Kurumların yaptığı kazılarla ilgili sıkıntılar konusunda İZBETON'un görevli olması gerektiğini belirten Başkan Tugay, "İZBETON'u güçlendireceğiz ve bu tür kazılarda İZBETON'un devreye girmesi söz konusu olduğunda o alanların en kısa zamanda kapatılmasını sağlayacağız" dedi.

Başkan Tugay, Selçuk'tan Pamucak'a giden yolda ağaçlandırma çalışması yapacaklarını söyleyerek "Kalem selvilerle makul aralıklarla bütün yolu ağaçlandıralım. Efes Antik Kenti'nin ruhuna da uygun olur" diye konuştu.

"Saha ekibi güçleniyor"

Sosyal hizmetler konusunda ortak bir veri tabanı üzerinden çalışılması gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, şöyle konuştu: "Sosyal yardımları noktasal, kimin neye ihtiyacı olduğunun bilindiği bir sistem haline getirmek lazım. Biz daha epey bir süre yoksullukla mücadele edeceğiz. Belki gittikçe daha fazla insan ağır sosyal sorunlarla boğuşur halde olacak. Maksimum verimle elimizdeki kaynakları kullanmamız lazım. Bunun birinci yolu da envanteri düzgün tutmak ve aynı kişiye tekrarlayan yardımlar yerine ihtiyacı olan kişiye, doğru zamanda doğru yardımlarda bulunmaktan geçiyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı saha ekibini güçlendiriyor. Kapı kapı gezip envanter çıkaracaklar. Ayrıca İzmir Planlama Ajansı da saha ekipleriyle çalışmalar yapacak. İlçe belediyeleri de ilçeleri taradığında elimizde sağlam bir veri bankası olur."

"Olabildiğince fazla sosyal konut yapacağız"

Kentin imar planları konusuna değinen Başkan Tugay, Selçuk'ta bulunan rezerv alanları sorarak mümkün olabilecek bölgelere sosyal konut yapmak istediklerini de kaydetti. Başkan Tugay, "Bu dönem olabildiğince fazla sosyal konut yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Master plan vurgusu

İZBAN'da Torbalı-Selçuk hattındaki bekleme süresiyle ilgili de konuşan Tugay, "Ulaşımla ilgili her konuyu Ulaşım Master Plan çerçevesinde sil baştan çalışacağız. Biraz daha esnek, duruma göre adapte olabilen alternatif ulaşım yöntemleri geliştirmek lazım. İZBAN'da mantık hatası olduğunu düşünüyorum. Banliyö treni olarak planlanmış ama şehir içinde şehirlerarası yolcu taşıyor. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu konuyu Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğiz. İZBAN'a bir çözüm getirmek lazım. Yönetim şekli çözüm üretmeye engel oluyor" dedi.

"Bizi eleştirmekten çekinmeyin"

Birlikte çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan Tugay, "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm arkadaşlarımızla bizi aradığınız her konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Ortak çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım. Planlamamızı ortak yapmamız, kaynaklarımızı ortak kullanmamız lazım. Bizi eleştirmekten de çekinmeyin. Bana her şeyi iletebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sengel: Müthiş bir dönem başlattığınız için teşekkür ederiz

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Birlikte yol yürüyecek olmak çok keyifli olacağa benziyor. Herkesin birbirinden haberdar olmasını çok kıymetli buluyoruz. Şu anda bir koordinasyonu tutturduk. Caddelerle ilgili çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Müthiş bir dönem başlattığınız için" dedi.