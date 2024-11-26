İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Bu Kaderi Değiştirmek Herkesin Boynunun Borcu

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kiraz'da düzenlediği koordinasyon toplantısında ilçenin sorunlarını ve gündemlerindeki projeleri ele aldı. Başkan Tugay, burada yaptığı konuşmada ülkedeki kötü gidişattan söz ederek "Her seçim bu memlekete iyi hizmet edenleri seçmek için yapılıyor. Millet koyun sürüsü değil. Kimse de kral, padişah değil. Bu kaderi değiştirmek herkesin boynunun borcu. Ayıptır, günahtır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, başlattığı koordinasyon toplantılarına Kiraz'da devam etti. Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kente en iyi hizmeti sunmak için geliştirilen yol haritası paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı toplantıda, ilçenin sorunları masaya yatırıldı.

"Yapabileceğimiz en iyi çalışmayı yapmalıyız"

Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in büyük bir şehir olduğunu belirterek "Yapabileceğimiz en iyi çalışmayı yapmalıyız. İddialı olmalıyız. Ülkemiz sıkıntı içinde. İnsanlarımız sıkıntı içinde" dedi. Belediyenin bir kentin sorunlarını çözme konusunda başvurulan en önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

"İnsanların sıkıntıya düştüğü zaman ilk aramayı aklına getirdiği yer belediye. Susuz kalırsınız, eviniz yanar, bahçeniz yanar, yolunuz bozulur, çocuğunuzun bir yerden bir yere gitmesi gerekir... Yani doğumdan ölüme belediye her yerde. Biz bu şehrin taşı ve toprağı olan insanlarız. Buraya sonradan getirilip kondurulmuş insanlar değiliz. Bu şehrin iyi gününü, kötü gününü bilen, yaşayan insanlarız. Hiçbir hesap içerisinde olmadan çalışıyoruz. Bu şehre en iyi hizmeti getirmek için kendimizi programlamamız lazım. Arkadaşlarımızdan her zaman hassasiyetle işlerini hızlı şekilde yürütmelerini rica ediyorum. 'Geciken adalet, adalet değildir' derler. Geciken hizmet de hizmet değildir" ifadelerini kullandı.

"Kiraz uzun zaman kötü yönetildi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ekonomik açıdan Kiraz Belediyesi'nin her zaman yanında olduklarına da değinen Başkan Tugay, "Kiraz en hassas olduğum ilçelerden biri. Çünkü uzun zaman ihmal edildi, kötü yönetildi. Bunun açığını kapatmamız lazım. Yanınızda olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Bizim temel belediyecilik hizmetlerimiz var. Şehri temiz tutmak, yolları yapmak, ilaçlama gibi. Bir şehir temiz değilse, yolları delik ise, ortalık haşereden geçilmiyorsa, o şehre ne tesis yaparsanız yapın, iyi bir belediyecilik yapıldığı düşünülmüyor. Tanımadığınız bir kente girdiğiniz zaman ilk olarak orasının bakımlı ve temiz olup olmadığına bakıyorsunuz" diye konuştu.

"İnsanları yalnız bırakmak en büyük günahlardan"

Önemsedikleri bir diğer konunun da sosyal yardımlar olduğunu vurgulayan Başkan Cemil Tugay, "Artan bir yoksulluk sorunumuz var. Kiraz kırsal bölge. Burada da gizli kalmış bir yoksulluk olduğuna eminim. Bizim görevimiz yaşanan yoksulluğu görmek. Selçuk'ta 5 küçük çocuk dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Temel nedeni yoksulluk. Bir yetişkin insan onların başında olsa o çocuklar yaşıyor olacaktı. Neden yok? Çünkü onlara sahip çıkması gereken kurumlarımız, onlara sahip çıkmadı. İleri yaştaki birçok yurttaşımızın hasta olduğu halde evlerinde yalnız yaşadığını biliyoruz. Pek çok çocuğun yeterli bakım, beslenme görmediğini, eğitim almadığını biliyoruz. Bu insanlara bizim yardım etmemiz lazım. 'Kiraz Belediyesi'nin gücü yok' diyorsanız biz varız. Biz arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Ama bizim bilmemiz lazım. Beraber çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bundan sonra herhangi bir ihtiyaç olduğunda bize iletin. Eğer yapmazsak hepimizden hesap sorun" dedi.

"Çiftçilerimiz yeniliklerden haberdar olmalı"

Belediyeleri özellikle dijital altyapı bakımından güçlendirmenin gerekliliğine dikkat çeken Tugay, "Temel belediyecilik hizmetleri ve sosyal hizmetler konusunda koordinasyon içerisinde çalışarak vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Şehrimiz için vatandaşlarımızın gerçekten ihtiyaç duyduğu, sorunlara çözüm üreten projeler geliştirmemiz lazım. Kırsal bölgelerde yerleşim birimleri için tarımsal destek çalışmaları yapmamız lazım. Çiftçilik konusunda da gözü kapalı eski yöntemlerle iş yapılmıyor. Üreticimizi dönüşüme tabi tutmalıyız. Çiftçilerimiz yeniliklerden haberdar olmalı" diye konuştu.

"Bu kaderi değiştirmek herkesin boynunun borcu"

İnsanlara eşit hizmet götürmenin önemine değinen Tugay, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Hiçbir seçim, birilerinin altına koltuk vermek için yapılmıyor. Her seçim bu memlekete iyi hizmet edenleri seçmek için yapılıyor. Millet koyun sürüsü değil. Kimse de kral, padişah değil. Bu kaderi değiştirmek herkesin boynunun borcu. Ayıptır günahtır. Bu kadar asil bir milletin evlatlarıyız. Çocuklarımıza karşı borcumuz var. Onlara kötü bir ülke mi bırakmak istiyorsunuz? Herkes üzerine aldığı işi iyi şekilde yaparsa, bunların hepsi halledilir."

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun da Başkan Tugay'a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Evlatlarımıza güzel bir Kiraz, güzel bir İzmir bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tugay daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Coşkun'u makamında ziyaret ederek, ilçe programını tamamladı.