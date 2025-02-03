İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Herkesin İnancı Bizim Teminatımız Altında"

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Programda konuşan Tugay, "Dostluk, kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin kimseye inancından dolayı zulmetmesini istemiyoruz. Sizin inancınız benim için her şeyden değerli. Şehrimizde yaşayan herkesin inancı, bizim teminatımız altında" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile Menderes Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından ilçede cemevi inşaatının yapımı için düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Menderes Belediyesi Düğün Salonu'ndaki programa Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ile Alevi dernekleri yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu canlara birlik ve beraberlik çok yakışıyor. Amacımız birbirimizin hakkına, hukukuna saygı gösterdiğimiz, birimiz yere düştüğü zaman diğerinin omuz verdiği, elinden tutup kaldırdığı, hiçbirimizin hiçbir mağduriyetine duyarsız kalmadığı, bu birlik ve beraberliği büyüterek devam ettirmek" dedi.

Tugay: "Sizin inancınız benim için her şeyden değerli"

Herkesin inancına sonuna kadar saygılı olduğunu da ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Benim inancım vicdanım. Yeter ki kimse kimseye saygısızlık etmesin. Kimse kimseyi incitmesin. Her inanca saygılı olan bir ülkede yaşamak istiyoruz. Dostluk, kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin kimseye inancından dolayı zulmetmesini istemiyoruz. Hele hele öldürmesini, yakmasını istemiyoruz. Buna razı değiliz. Seçtiğiniz belediye başkanınız olarak söz veriyorum. Sizin inancınız benim için her şeyden değerli. Şehrimizde yaşayan herkesin inancı, bizim teminatımız altında. Bizler, kim ne isterse yerine getirmeye hazır olacağız" diye konuştu.

"Bu şehre sahip çıkacağız"

Başkan Tugay, konuşmasının devamında İzmir'in hoşgörüsüne dikkati çekerek, "İzmir'in hoşgörüsü ile herkesi kucaklaması ile çok özel bir yer olduğunu hala idrak edemeyenler var. İzmir'de 3 gün geçirmemiş insanlar, kente çamur atmayı marifet sayıyor. Onlara 'İzmir'de 3 gün geçirdiniz mi' diye sordum. İzmir'in bir sokağında gezdiniz mi? İnsanları ile üç cümle konuştunuz mu? Yapmadınız bunu. Tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bu güzel insanların değerini bilmiyorsunuz. Buradaki iyiliği görmediniz, anlamadınız, bilmiyorsunuz. Boş konuşuyorsunuz. Ama biz burada bu şehrin yetiştirdiği evlatlar olarak, bu topraklarda yaşamış ve ona her insanı ile saygı duymayı öğrenmiş evlatları olarak, bu şehre sahip çıkacak ve üzerimize düşeni yapacağız. Sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız var. Hızır hepimizin yoldaşı olsun" ifadesini kullandı. Tugay, inşaatı süren cemevinin 26 Haziran'dan önce bitirilmesi için destek sunacaklarını ifade etti.

Çiçek: "Kimseyi ayrıştırmadan ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Alevi inancının önemine değinerek, "Alevi kardeşlerimizin hassasiyetlerini ön planda tutup, onların sesi olarak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yapımı devam eden cemevi projesi için elimizden gelen tüm imkanları sunmaya gayret göstereceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, güzel ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Çünkü bizim anlayışımızda önemli olan toplumdaki her bireyin eşit haklara sahip olmasıdır" dedi.

"Ezilenlerin yanında durmaya söz verdik"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise "Ezilmiş, ötekileştirilmiş ve yoğun baskılara maruz kalmış kimler varsa, yanlarında durmaya biz söz verdik. Her konuda bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başka yolu yok. Gözümüzdeki feri, doğruyu görüp, doğruyu söylemek, dizimizdeki feri, bir şeylerden korkup kaçmak için değil, cesaretimiz ile bütün hainlerin ve bölücülerin üstüne gitmek için kullanacağız. Bizleri bir arada tutan sevgiyi ve saygıyı, hiçbir zaman elden bırakmayacağız" diye konuştu.

"Mücadele etmeye kararlıyız"

Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Başkanı Satı Çelen, dayanışma gecesine katılanlara teşekkür ederek, "Desteğinizle, emeğinizle gücümüze güç kattınız. Gönül birliğimizi kuvvetlendirdiniz. Bizleri ayrıştırma çabasında olanlara, birliğimizi, birlikten doğacak kuvvetimizi simgelediniz. Bu ülkede kardeşçe yaşayabildiğimizi, her ne inançtan olursa olsun, özgürce ibadet etme hakkının olduğunu ve bu hakkın kabul görmesi gerektiği mesajını bir kez daha verdiniz. Cemevlerimiz ibadethane statüsüne alınana kadar, Alevi canların taleplerine cevap verilene kadar, bu yolda mücadele etmeye kararlıyız" diye konuştu.

"Dayanışma bizim için çok önemli"

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, dayanışma gecesinin önemine vurgu yaparak, "Alevi toplumu dünyanın neresine giderseniz gidin hep ayrıştırmaya maruz kaldı. Alevi toplumunu anacaksanız, aklınıza ilk gelen Kerbela'dır. Bu nedenle Alevi toplumunun dayanışması çok değerli ve kıymetli. Her kültürden, her bölgeden canlarımız burada var. Bu daha da kıymetli kılıyor bu geceyi" dedi.

Aslan: "Laik bir ülke için mücadele veriyoruz"

Alevi Bektaşı Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ise Alevi toplumunun, yaşadığı topraklarda barışı, demokrasiyi, laikliği birlikte yaşamayı kendine düstur edindiğini söyledi. Aslan, "35 yıldır örgütlü şekilde Türkiye'nin daha laik ve demokratik bir ülke olması için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu ülkenin tüm renkleri ile bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Bu nedenle toplumu bölmeyi, parçalamayı bırakın. Bu toplumun zenginliğini benimseyin ve bir arada yaşamak için sizler de çaba sarf edin" dedi.

Başkan Tugay'a Zülfikar hediye etti

Programda, üç Zülfikar kılıcı da açık arttırma ile satışa sunuldu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, cemevi inşaatına katkı için kılıçlardan birini alarak, Başkan Tugay'a hediye etti.