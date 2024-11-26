İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay:  Tarkem Kendi Ayakları Üzerinde Duracak

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yönetim kurulu başkanı olduğu Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'nin (TARKEM) 2023 olağan genel kuruluna ev sahipliği yaptı. Kentin tüm kanaat önderlerinin bir arada çalıştığı bir yapı hayal ettiğini söyleyen Tugay, "Belediye her zaman bütün gücüyle TARKEM'in yanında olacak. Ama TARKEM'in kendi ayakları üzerinde duran, daha nitelikli, çok daha başarılı işler yapan bir kurum olmasını diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle kentin tarihi değerlerini, kültürel mirasını korumak ve geliştirmek için 2012'de kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'nin (TARKEM) 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlik Merkezi'nde yapıldı.

TARKEM'in de yönetim kurulu başkanlığını yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetimindeki toplantıya İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, TARKEM'de yer alan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, odalar ile derneklerin temsilcileri kurula katıldı. Olağan genel kurulda TARKEM'in faaliyet raporu sunumu da yapıldı.

"Bir şeyler yapılmasını hayal ediyorum, istiyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:

"İzmir'in ne yazık ki ortaya çıkarılmakta, iyileştirilmekte, yeniden kullanıma sunulmakta çok geç kalınmış eşsiz bir tarihi mirası var. Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin sorunu bu. Çalışmalar maalesef hep yavaş yürüyor. Kaybettiğimiz zamanı da telafi edemiyoruz. Kentler tabii ki tarihleriyle var, tarihsel kimlikleriyle, değerleriyle var. Yaşayan nesil, bunu hissedemediği zaman o kente aidiyetini kaybetmeye başlıyor. İzmir'de yaşamaktan o kadar büyük mutluluk ve gurur duyuyorum ki. Ama İzmir, eski İzmir değil. Bunda kültürel mirasa sahip çıkmakla ilgili eksikliklerin de etkisi var. Bugüne kadar davranılandan çok daha özenli, dikkatli bir şeyler yapılmasını hayal ediyorum, istiyorum."

"Kapılarımızı açmalıyız"

Kentin tarihi bölgelerini sık sık gezdiğini belirten Tugay, parça parça yerine bölgesel planlamalar yapılması gerektiğini söyleyerek yeni dönemde TARKEM'in çok daha güçlü bir kurum olmasını hedeflediklerini söyledi. Tugay, "Kapılarımızı açmalıyız. Her türlü desteği almalıyız. Bu şehir bütün İzmirlilerin şehri. Kentin kanaat önderleri ve duyarlı iş insanları TARKEM'in dışında çözümler arıyorlar. Beklentileri olan birçok insan var ama gelip TARKEM'e başvuramıyorlar" diye konuştu.

"Belediye TARKEM'in yanında olacak"

Kentin tüm dinamiklerinin katkı verdiği bir TARKEM hayal ettiğini belirten Tugay, "Belediye her zaman bütün gücüyle TARKEM'in yanında olacak. Ama TARKEM belediyenin şirketi gibi çalışmayacak. Daha fazlasına kafa yoracağız. İzmir'in çok değerli kültürel mirası olduğunu, hepimizin buna sahip çıkma sorumluluğu olduğunu, TARKEM'in burada çok önemli rol üstlenmek üzere yapılandırılmış çok değerli bir kurum olduğunu, her şart altında, krizde, zorlukta, problemde belediyenin TARKEM'in yanında olmaya devam edeceğini ama kendi ayakları üzerinde duran, daha nitelikli, çok daha başarılı işler yapan bir kurum olmasını diliyorum" dedi.

Çorumluoğlu'dan Kemeraltı vurgusu

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ise, kentin en önemli bölgelerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı için yapılması gerekenlerden söz ederek, Kemeraltı ve benzeri yerlerin dünyada son derece popüler yerler arasında yer aldığını belirtti. Çorumluoğlu, daha fazla vakit kaybetmeden Kemeraltı'nı dünya vitrinine çıkartmak gerektiğini belirtti.

Yeni dönemde kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Tugay'ın olduğu TARKEM'in Yönetim Kurulu'nda İsmail Çorumluoğlu, Deniz Barçın, Aydın Buğra İlter, Semih Girgin, Fadıl Sivri, İlknur Rodoplu, Ayşegül Kurtel, Alp Avni Yelkenbiçer, İshak Şikar, Salih Özen ve Ece Elbirlik Üzmez yer alıyor.

TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) ortaklığı yüzde 50'si kamunun (Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi), sivil toplumun (İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası, ESİAD, İZSİAD, EGİAD, TAİDER vb.), yüzde 50'si İzmir'e ve Kemeraltı'na gönül vermiş insanlar olmak üzere 180 ortağın oluşturduğu, Kemeraltı ve Çevresi (Kemeraltı, Kadifekale, Basmane) Kentsel Yenileme Alanını canlandırmayı amaçlayan bir kamu-özel iş birliği yapısı olarak faaliyet gösteriyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 14 Nisan 2020 tarihinde eklenen İzmir Tarihi Liman Kenti'nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanmasına ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TARKEM arasında 5 Mayıs 2020 tarihinde bir protokol imzalandı. TARKEM, bu protokol uyarınca İzmir Tarihi Liman Kenti'nin Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması konusunda yetkilendirilmiş olan kurum konumuna geldi.

Gayrimenkul ve kültürel miras çalışmaları sürüyor

TARKEM; kamu, özel ve sivil ortaklarıyla İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni canlandırmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası tüm kurumlarla iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Tarihi alanın tekrar canlandırılmasına yönelik planlama, strateji ve operasyonel planların hazırlanması çalışmalarının ardından uygulama dönemine geçildi.

TARKEM; Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale'deki her tür sorun ve ihtiyaç ile birebir ilgilenerek bu alanı İzmir'in en önemli turizm destinasyonu haline getirmek üzere dört ana eksende -Gayrimenkul ve Kültürel Miras Çalışmaları, Gayrimenkul İçerik Geliştirme Çalışmaları, UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti, İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu- çalışmalarını sürdürüyor.

TARKEM an itibari ile Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı'ndaki kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması amacıyla toplam 20 gayrimenkul projesini 23 yapıda yürütüyor. Proje çalışmalarını, İzmir Tarihi Kent Merkezi'nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Basmane Bölgesi, Kestelli Bölgesi ve Havralar Bölgesi olmak üzere 3 bölge üzerinde yoğunlaştırdı. TARKEM 8 yapının restorasyonunu tamamladı, 4 yapının yapımına ise devam ediyor.

İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu

İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme konseptiyle 9 Ocak 2023'te "İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu" kuruldu. Gayrimenkul Yatırım fonu ekosisteminde ilk etki yatırımı olan söz konusu fon, TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirildi. Fon; bölgenin gelecek vizyonunun bir parçası olmak isteyen, küçük ve büyük her ölçekteki kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıları kabul ediyor.

2023 yılı ikinci çeyreğinden itibaren İzmir'den, Türkiye'den ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan nitelikli yatırımcılara İzmir'in geleceğine ortak olma çağrısı yapıldı. Bu çağrı ile birlikte TARKEM ve İzmir Tarihi Kemeraltı GYF, kentsel yenileme ölçeğinde Türkiye'deki öncü rolünü pekiştirerek kaynak yaratmaya başladı. Böylelikle gerçekleştirilen çalışmalarla İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin UNESCO Dünya Mirası olmasına katkı sağlamaya devam ediliyor.