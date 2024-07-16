İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede temizlik faaliyetlerine devam ediyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için 30 ilçede 841 personel, 166 basınçlı yol yıkama ve zemin süpürme araçları ile temizlik faaliyetleri yürüten belediye, sokaklardan günlük 24 tona yakın atık topluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın 841 personeli, daha temiz bir kent için aralıksız çalışıyor. Çoğunluğunu kadın personelin oluşturduğu ekip, 30 ilçede yaklaşık 2 bin kilometrelik alanda bulvar, cadde, meydan, ana yol ve kaldırımları temizliyor. 166 basınçlı yol yıkama ve zemin süpürme araçları ile çalışmalarını yürüten ekipler, sokaklardan günde 24 tona yakın atık topluyor. Yaz aylarında özellikle halkın yoğun vakit geçirdiği sahil bölgeleri, çocuk parkları ve piknik alanlarında çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

Altınyol'da rutin temizlik

Belediye ekipleri hem estetik açıdan hem de trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan ana caddelerin temizlik çalışmalarını da sürdürüyor. Bayraklı Altınyol'daki orta refüjde düzenli olarak temizlik yapılıyor. Ekipler, sabah saat 9.30 ve akşam 16.30 olmak üzere günde iki kez bölgenin daha temiz ve düzenli olmasını sağlıyor. Orta refüjde yapılan temizlik, bölgenin genel görünümünü iyileştirirken, sürücülerin de daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerine katkıda bulunuyor.

"Tertemiz bir İzmir çalışıyoruz"

Kentin 30 ilçesinde tertemiz bir İzmir için çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nün Bayraklı bölgesi sorumlusu Arzu Dolgun, "Özellikle yaz aylarında vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği sahillerde temizlik çalışmalarını artırdık. Bayraklı sahili de bunlardan biri. Bayraklı ilçemizde 29 personelimizle 27 ana arter, 1 bulvar ve 70 kilometrelik bir alanda temizlik faaliyetlerini canla başla sürdürüyoruz. Bayraklı'nın merkezi olan sevgi yolunda da çöp potalarımızı arttırmayı düşünüyoruz. Tertemiz bir İzmir için uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımızın da kentin cadde ve sokaklarını evleri gibi görmelerini ve kirletmemek üzere bizlere destek olmalarını istiyoruz" dedi.