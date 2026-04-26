İzmir Büyükşehir Belediyesi, Egeşehir Menemen Konutları Projesi'nde Çalışmalara Hız Verdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan 3 bin 100 konutluk Egeşehir Menemen Konutları Projesi'nde temel atma töreninin ardından saha çalışmaları hız kazandı. Sosyal konut modelinde, ilk iki etapta üretim başlarken, hak sahiplerinin iki yıl içinde konutlarına kavuşması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle başlatılan sosyal konut projesinde çalışmalar hızlandırıldı. İlk iki etabın temeli atılan Egeşehir Menemen Konutları Projesi'nde toplam 3 bin 100 konut inşa edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Egeşehir AŞ tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta 410, ikinci etapta ise bin 100 konut için hafriyat, fore kazık ve donatı imalatları başladı. İki etaptaki toplam bin 510 konutun iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

"Çok disiplinli çalışmanın ürünü"

Egeşehir AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Sançmış, doğayla uyum içinde bir proje tasarladıklarını belirterek, "Bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz. Zemin etüdünden deprem güvenliğine, altyapıdan çevresel sürdürülebilirliğe kadar çok disiplinli bir çalışmanın ürünü. Saha uygulamasını gerçekleştiriyoruz. İki yıl içinde vatandaşlarımızı konutlara yerleştireceğiz" dedi.

Projede klasik sosyal konut anlayışının ötesine geçildiğini belirten Sançmış, "Daha yaşanabilir, modern, sürdürülebilir ve sosyal donatıları güçlü bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Bu proje yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan bir yapı değil, bütüncül bir yaşam alanı sunuyor. Egeşehir olarak site ve tesis yönetimini de üstlenecek, yaşam kalitesinin sürekliliğini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Yeni ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz"

Egeşehir AŞ Etüt Proje Müdürü Buğra Güngör de "Projemiz dört etap konut, bir etap rekreasyon alanı ve sosyal yaşam merkezi olmak üzere beş etaptan oluşuyor. 370 bin metrekare inşaat alanımız bulunuyor. Buna ek olarak 12 bin metrekare sosyal donatı alanı ve 48 bin metrekare yeşil alanımız var. Konut etaplarımızın ardından 105 bin metrekare rekreasyon alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Spor, kreş ve yaşlı bakım hizmetleriyle kentle güçlü bağ kuran, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Egeşehir AŞ Yapım İşleri Müdürü Aslı Özmen Şimşek ise "Projenin birinci ve ikinci etabında yapım süreçleri başladı. Alanında nitelikli ve uzman kontrol teşkilatı olarak imalatın her aşamasını takip ediyoruz. Amacımız; iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde tüm mühendislik ilkelerine uygun, afetlere karşı dirençli, güvenli ve nitelikli yapılar inşa etmek" dedi.

Ev sahibi olmak artık hayal değil

Egeşehir Menemen Konutları, yalnızca konut üretimiyle değil, sunduğu finansman modeliyle de dikkati çekiyor. Projede yer alan 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler, 120 aya varan vade ve asgari ücrete endeksli ödeme planı ile yurttaşlara sunuluyor. Konutlar; 300 bin TL'den başlayan peşinat, ev teslimine kadar ara ödemesiz ve ortalama 19 bin TL, 26 bin TL, 29 bin TL'den başlayan aylık taksitlerle Egeşehir finansmanıyla sunuluyor. Tugay, nisan ayının başında Menemen Konutları Projesi'nde 2'nci etapta peşinatı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürmüştü. Kiralanabilir konut stoku da yüzde 5'ten, yüzde 10'a çıkarıldı.

Sosyal donatılarla nitelikli yaşam alanı

Toplam 370 bin metrekare inşaat alanı üzerinde planlanan proje kapsamında 4 etapta 3 bin 100 konut üretilecek. Projenin 5. etabı ise rekreasyon alanı olarak düzenlenerek bölgeye nefes aldıracak sosyal yaşam alanları kazandırılacak.

Projede, ev sahibi olamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşlar da unutulmadı. Bu kapsamda kiralanabilir konut stoku oluşturularak daha geniş bir kesimin barınma ihtiyacına çözüm sunulması planlanıyor.

Egeşehir Menemen Konutları, sadece barınma ihtiyacını karşılayan bir proje olmanın ötesinde, modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Proje içerisinde yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar ile kreş ve sağlık birimleri yer alacak. Ayrıca konutların teslim edilmesinin ardından site yönetiminin de Egeşehir tarafından yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede yaşam alanlarının düzenli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi hedefleniyor.