İzmir Büyükşehir Belediyesi İleri Yaş Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi İleri Yaş Çalıştayı Düzenledi

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı nüfusun artışına yönelik olarak İleri Yaş Çalıştayı düzenledi. Uzmanların katılımıyla yapılan çalıştayda, önümüzdeki dönemde uygulanacak İleri Yaş Eylem Planı'nda ele alınması gereken göstergeler tartışıldı.

29.01.2025 10:25  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla İleri Yaş Çalıştayı düzenledi. Belli temalar altında gruplara ayrılan uzmanlar, İleri Yaş Eylem Planı'nın hangi göstergeler üzerinden somutlaşması gerektiğini tartıştı. Çalıştaya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, ortaya çıkacak göstergelerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yaşlı nüfusu giderek artan İzmir'in önemli gündemleri arasındaki ileri yaş konusu, İleri Yaş Çalıştayı ile alanında uzman kişiler tarafından ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi Balo Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da katıldı. Akademisyenler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzmanlar, ilçe belediyelerinin sağlık birimlerinden uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan gruplar, Yaşlı Yoksulluğu ile Mücadele, Toplumsal Hayata Katılım, Yerinde Yaşlanma, Bakım ve Rehabilitasyon, Yaşlı Dostu Çevrenin Oluşturulması, Yaşlı İhmal, İstismar ve Ayrımcılığı ile Afet ve Acil Durumlarda Yaşlı Hizmetleri konu başlıkları altında fikir alışverişi yaptı.

"İzmir'de 500 binin üzerinde ileri yaşlı insan var"

Prof. Dr. Pınar Okyay, ileri yaş politikaları konusunda İzmir'de çok yol alındığını belirterek "Güzel bir model oluşturmaya çalışıyoruz. İzmir'de ileri yaş grubu, Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek. Yüzde 12,5 civarında 65 yaş üstü insanımız var. 500 binin üzerinde ileri yaşlı insan mevcut. Bunların 100 bini ise 85 yaş üstündeki bireylerden oluşuyor. Özellikle kırsal bölgelerimizde çok değişen bir profil var. Uzun zamandır kırsaldaki yaşlıların yalnızlaşmasını konuşuyoruz. Özellikle kadınlarla ilgili yalnızlaşma çok fazla. Çocuklar büyüyüp kırsaldan ayrılıyor, erkekler daha erken ölüyor. Özellikle yaşlı kadınların kırsalda yalnızlaşması çok büyük bir sorunumuz. Kentlerde de farklı dinamikler ve sorunlarımız var" dedi.

"Takipçisi olacağız"

İleri yaşlı bireylerin yaşantısında yapılması gerekenler üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Pınar Okyay, "İleri yaştaki kişilerin bakımını nasıl yapacağız, insanların hayatlarını uzatırken niteliği nasıl iyileştireceğiz, bunları konuşuyoruz. Sizlerin de desteği ile bir eylem planı hazırladık. Eylem tema alanlarımızı ve eylem başlıklarını oluşturduk. Bu eylemleri hangi göstergelerle takip etmeliyiz, bunu konuşmamız gerekiyor. Göstergeler olursa İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak o göstergelerin takipçisi olacağız. Verileri elde etmekle ilgili gelişmeler kaydediyoruz. Sizlerin yaklaşımı o yüzden çok kıymetli" diye konuştu. Çalıştayda, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferhat Yılmaz tarafından da sunum gerçekleştirildi.

İleri Yaş İzmir Eylem Planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili birimleri ve kent paydaşlarının ortaklığıyla hazırlanan İleri Yaş Eylem Planı, yaşlı bireylerin hayatını çok yönlü ele alarak yaşam konforunu artırmayı hedefliyor. Eylem planı; yaşlı yoksulluğuyla mücadele, tedavi ve bakım hizmetlerinin genişletilmesi, yaşlıların deneyim ve birikimlerinden faydalanmak amacıyla Deneyim Paylaşım Birimlerinin kurulması, kuşaklararası etkileşimin mümkün kılınması, yaşlıların toplumsal karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için Yaşlı Meclisi ve emekliliğe uyum çalışmaları gibi pek çok konu ve projeyi kapsıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi İleri Yaş Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
09:46 Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham Onlarca ölü var Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi İleri Yaş Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.