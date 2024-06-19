İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Denetimlerini Sürdürdü - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Denetimlerini Sürdürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'nda kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Yurttaşların bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için kurban kesim yerleri, kabristanlar, kentin ana cadde, meydan ve bulvarları ile piknik alanlarında ekipler sık sık denetim yaptı.

19.06.2024 15:59
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(İZMİR) İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'nda kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Yurttaşların bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için kurban kesim yerleri, kabristanlar, kentin ana cadde, meydan ve bulvarları ile piknik alanlarında ekipler sık sık denetim yaptı.

Kurban Bayramı'nın kentte huzur ve güven içinde geçmesi için bayram öncesi denetimlerini sıklaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bayram süresince de aralıksız görev yaptı. Başta kurban kesim yerleri, kabristanlar, kendin işlek cadde, meydan ve bulvarları, Kültürpak, piknik alanları ve sahil bölgelerinde ekipler denetim yaptı.

Kurban kesim yerlerinde düzen sağlandı

Karabağlar, Gaziemir, Doğançay, Işıkkent'te bulunan kurban kesim alanlarında nizama uyulması için gerekli çalışmaları yapan ekipler, bu bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğuna müdahale etti. Zabıta ekipleri, yurttaşların kabristan ziyaretlerini huzurla yapabilmeleri için gerekli önlemleri aldı. Kokluca, Paşaköprü ve Kaynaklar mezarlıklarında yaşlı ve engelli yurttaşlara yardım edilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlara binmeleri sağlandı.

Kentin işlek caddeleri ve sahillerinde sıkı kontrol

Karşıyaka, Bayraklı, Narlıdere, İnciraltı, Fevzipaşa, İnönü ve Mithatpaşa caddeleri ile Hasanağa Bahçesi, kent ormanları, rekreasyon alanları ve sahil bantlarında ekipler devriye gezerek özellikle piknik alanlarında ayrılan yerler dışında mangal yakılmaması ve çevrenin kirletilmemesi yönünde yurttaşları bilgilendirdi. Özellikle süs havuzlarının olduğu bölgelerde denetim yapan ekipler çocukların güvenliğini sağladı. Seyyar satıcılar denetlenerek mallarına el konuldu. Kültürpark'ın güvenliğini korumak için gerekli önlemler alınarak huzursuzluk çıkaran kişiler alandan çıkarıldı. Zabıta Trafik ekipleri, taksi ve minibüslerde de denetim yaptı. Klima açmayarak kapısı açık olarak sefer yapan iki minibüs sahibine cezai işlem uygulandı. Kruvaziyer gemisi ile kente gelen turistler Turizm Zabıta ekipleri tarafından karşılanarak bigilendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Denetimlerini Sürdürdü - Son Dakika

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