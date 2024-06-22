İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince İzmir'in dört bir yanındaki yol bakım ve yenileme çalışmalarına devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başlatmış olduğu 180 günlük hızlı eylem planı çerçevesinde, şehrin hasar gören yollarını onarmak amacıyla asfalt yama ve sıcak asfalt serim ekipleri ile kırsal bölgelerdeki sathi kaplama ekipleri, yoğun bir çalışma temposuna girdi.

İzmir'in altyapısını kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir köşesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. İzmir'in kurum kazıları ve doğal sebeplerle hasar gören yollarını hızla onarmak için yürütülen çalışmalar, vatandaşların daha konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi için bayramda da kesintisiz devam etti.

Dört bir yanda çalışmalar sürüyor

İZBETON ekipleri, Çeşme Dalyan Mahallesi, Seferihisar Akarca Mahallesi, Buca Uğur Mumcu Caddesi, Bayraklı Postacılar Mahallesi, Menemen Irmak Mahallesi, Bornova Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Ulucak-Damlacık bağlantı yolu gibi çeşitli lokasyonlarda yol bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürüttü.

İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, "Başkanımız Cemil Tugay'ın liderliğindeki 180 günlük hızlı eylem planı doğrultusunda, Kurban Bayramı'nda dahi İzmirli hemşehrilerimize aralıksız hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız, İzmir'in her noktasında yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek. Bayram süresince sürdürdüğümüz bu çalışmalar, ekiplerimizin özverili çabaları sayesinde başarıyla ilerliyor" dedi.

İZBETON, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı eylem planı doğrultusunda, şehrin ihtiyaç duyduğu altyapı projelerine öncülük etmeye ve şehrin gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaya aralıksız devam ediyor.