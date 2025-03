İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Huzurevinde Dört Dörtlük Hizmet

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Huzurevi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde geriatri merkezinden kütüphaneye, kuaförden spor salonuna kadar tam donanımla hizmet sunuyor. Huzurevinin sakinleri, tesisin önyargıları yıktığını ve toplumun yüz akı olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde faaliyet gösteren Zübeyde Hanım Huzurevi, hizmetlerine devam ediyor. 425 yatak kapasiteli tesiste; kütüphaneden kuaföre, terzihaneden spor salonuna kadar ihtiyaca yönelik pek çok birim yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş, amaçlarının merkez sakinlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle sağlıklı, huzurlu bir hayat sunmak olduğunu belirtirken "Kurum bakımı, hastane işlemleri, kurum içi ve kurum dışı sosyal etkinlikler, kültürel, sportif faaliyetler sakinlerimizin yararlandığı hizmetlerden. Her hafta yaşlılarımızı otobüsle Şirinyer Pazarı'na gönderiyoruz. Alışverişlerini yapıyorlar. Özel mutfaklarında yemeklerini istedikleri gibi pişiriyorlar. Huzurevi sakinlerimiz kurum hekimimize başvurabiliyor. Hekimimiz kendi müdahale edebildiği, ilaç yazabildiği durumlarda devreye giriyor. Daha ileri tetkik gereken durumlarda belediye hastanemiz olan Eşrefpaşa Hastanesi'ne ve başka hastanelere sevk ediyoruz. Eşrefpaşa Hastanemizin semt polikliniği de hemen yan binamızda" dedi.

Çetintaş: "Evlatları gibiyiz"

Kurum sakinlerinin her an yanlarında olduklarını belirten Cihangir Çetintaş, "Yemeklerde, kültürel etkinliklerde sürekli beraberiz. Onların evlatları gibiyiz. İhtiyaçları olduğunda doğrudan bize ulaşıyorlar. Sarılan oluyor, hayatıyla ilgili bir şeyden bahsetmek isteyen oluyor. Bunu yakalayabilmek bizim için gurur verici. Bu iş sevmeden yapılacak bir iş değil. 15 yıldır bu işe gönül verdim. 'Hafta sonu olduğunda sizi özlüyoruz, bir an önce hafta içi gelsin istiyoruz' diyorlar. Ne mutlu böyle bir memnuniyet varsa. Gurur verici" diye konuştu.

Huzurevi sakinlerine diyet programı hazırlanıyor

Merkezde hizmet veren diyetisyen Efe Çelebi, doktorların verdiği bilgiye göre huzurevi sakinlerine diyet programı hazırladıklarını belirterek "Boy, kilo, yaş orantısına bakıyoruz. Kan ve şeker kontrollerini de yapıyoruz" dedi.

Huzurevinde çalışan gıda mühendisi Gonca Erdem ise öncelikle merkeze alınacak gıda malzemelerinin tespitini yaptıklarını söyleyerek "Diyetisyenlerimiz tarafından kalori hesabı yapılan, yaşlılarımız için uygun olarak hazırlanan ve aşevinden gelen menülerin kontrolünü yapıp, numune alıyoruz. Şeker, tansiyon hastalarına uygun üretilen ürünleri servis ediyoruz. Aşevi ile sürekli irtibat halindeyiz" diye konuştu.

Dinçer: "Evimizde olamayacağımız kadar rahat bir ortamdayız"

Huzurevi sakinleri de hallerinden memnun. 4 senedir Zübeyde Hanım Huzurevi'nde aile ortamında yaşadığını belirten Semra Dinçer, "Evimizde olamayacağımız kadar rahat bir ortamdayız. Burada çalışanlar bizim evlatlarımız. Bizler şanslı kişilerdeniz. Böyle kurumların çoğalması lazım. Herkes huzurevi konusundaki önyargıları yıksın. Yaşamadığı için bilemiyor. Çok şükür" dedi.

Kuzgun: "Çocuklarımız bizim yaşadığımız üzüntüyü yaşamasın istedik"

Emekli öğretmen Aynur Kuzgun, 3 yıldır eşiyle birlikte bu tesiste olduğunu belirterek "İkimizin annesinin de belli bir süre yatakta bakılması gerekti. Onlara bakarken üzüldük. Çocuklarımız bizim yaşadığımız üzüntüyü yaşamasın istedik. Üzüntü annelerimize bakmaktan, işten değildi, onların derdine çare olmamaktandı. Bu tesisler toplumun yüz akı kurumlarıdır. Çocuklarımız önce üzüldü. Ama bizim huzurumuzu ve mutluluğumuzu görünce onlar da mutlu oldu" diye konuştu.

"Evimizde yapacağımız her şey burada fazlasıyla bize sunulmuş"

Huzurevi sakinlerinden Ramazan Kuzgun da yaşlılıkta en önemli konulardan birisinin de sağlık olduğunu söyleyerek "Burada bir sistem var, doktora rahat ulaşabiliyoruz, ilaçlarımızı almada yardımcı oluyorlar. Güvenli bir ortamdayız. Yaşlılar normalde yalnız aslında. Burada ise sosyalleşme imkanı var. Odalarımızdaki imkanlarımız iyi. Evimizde yapacağımız her şey burada fazlasıyla bize sunulmuş. Huzurevi yanlış anlaşılmış. İnsanlar çok sıcak bakmıyor, bunun yanlış olduğunu gördük. Hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Cansoylu: "Bir daha ömrüm olsa buraya gelirim"

Necmettin Baydoğan ise tesisi beş yıldızlı otel gibi gördüğünü söyledi. Her türlü imkanlarının olduğunu vurgulayan Baydoğan, "Mutfağımızda da kendi istediğimiz yemeği yapabiliyoruz. Sağlık sorunlarım olduğu zaman doktora götürüyorlar" dedi.

Zafer Cansoylu, 14 aydır burada olduğunu belirterek "Bize anne gibi bakıyor herkes. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. Diğer bir huzurevi sakini Melahat Erkulu, "Manisa Akhisarlıyım, 4 senedir buradayım, çok rahatım. Yazın hemen hemen her hafta geziye götürüyorlar. Böyle bir yer yok. Takdir ediyoruz. Bir daha ömrüm olsa bir daha buraya gelirim" dedi.

Kül: "Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim"

8 ay önce huzurevine yerleşen Niyazi Kül, dışarıda kira ödemekte zorlandığını vurgulayarak, "Burası imdadıma yetişti. Eğer olmasaydı çok kötü duruma düşecektim. Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim. Yemekler güzel. Dışarıda yesek altından kalkamayız. Macaristan'ın geleneksel yemeklerinden gulaş çıkıyor, elbasan tava çıkıyor. Şok geçirdim aslında. Gezilerimiz, konserlerimiz var. Şikayet edebilecek hiçbir şey yok. Çalışan personel de saygılı. Allah belediyemizden razı olsun. Hemen hemen hiçbir eksiğimiz yok. Temizliğimiz yapılıyor. Burada çok mutluyum" diye konuştu.

Koçkar: "Şikayetim yok memnuniyetim çok"

94 yaşındaki Kayhan Koçkar, huzurevinde koro faaliyetlerine katıldığını söyleyerek "Sanat gösterileri var, memnunum. Personel ve idareciler iyi insanlar. Bir şikayetim yok, memnuniyetim çok. Dünyanın pek çok yerini gördüm, burası beş yıldızlı otel seviyesinde" dedi.

Ekrem Kocaçal da günlerinin keyifli geçtiğini belirterek "Yaşamıma belli bir kalite geldi. Sağlık sorunlarım vardı. Burada yakından ilgilenildi. Bir kalp pili takıldı. Hayatımın kalitesi arttı. Burası nefes alınacak bir yer. Sosyal yaşantı anlamında bir kale. Ayrıca aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

Yılda bir kez kan tahlili, yıllık portör ve akciğer taraması

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Zübeyde Hanım Huzurevi'nde ikamet eden vatandaşlar kütüphane, kuaför ve berber, terzihane, çamaşırhane ve ütü merkezleri ile spor salonundan yararlanabiliyor. Aynı kompleks içinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden gelen sağlıklı, hijyenik ve lezzetli yemeklere erişebilen sakinler için ayrıca binada diledikleri ürünü pişirebilecekleri mutfak bölümü de bulunuyor. Geriatri bölümünde kurum doktoru tarafından da yoğun bir mesai harcanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi de kampüste bir poliklinikle faaliyet gösteriyor. Sosyal servis ekibi tarafından vatandaşlara psiko-sosyal destek sunulurken, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de veriliyor. İsteyen ve ihtiyaçlı sakinlere diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek veriliyor, ara öğün servisi de sürdürülüyor. Huzurevi sakinleri yılda bir kez kan tahlili, yıllık portör ve akciğer taramasına katılıyor.

Huzurevinde ayrıca rutin etkinlikler de düzenleniyor. Huzurevi sakinleri haftanın her günü İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan el işi kursundan yararlanabiliyor ve haftanın bir günü kurum içinde Türk Sanat Müziği koro çalışmasına katılabiliyor. Haftanın üç günü spor eğitmeni eşliğinde sağlık durumu uygun olan sakinlere kampüs içerisinde kondisyon çalışması, haftanın bir günü İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı'nda açık hava yürüyüşü, haftanın dört günü bocce antrenmanı imkanı sunuluyor. Ayrıca belli aralıklarla bocce turnuvaları düzenleniyor.