İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Dayanışma Projelerini Hayata Geçiriyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini dayanışmayla büyütecek. Ay boyunca kentin dört bir yanında iftar sofraları kurulacak. Büyükşehir'e bağlı Kent Lokantaları'nda özel iftar menüsü 80 lira olarak vatandaşa sunulacak. Ramazan Bayramı'nda sosyal takip sistemine kayıtlı 50 bin İzmirliye bin liralık nakdi destek ve gıda paketi ulaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ekonomik sıkıntılarla boğuşan yurttaşların yanında olacak. Ramazan ayı boyunca meydanlarda iftar sofraları kurulurken, farklı mahallerdeki ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılacak. Kent Lokantalarında 80 lira karşılığında ekonomik iftar menüleri sunulacak. Ramazan Bayramı için ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ve gıda paketi ulaştırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşamak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek için İzmir halkını iftar buluşmalarına davet etti. Tugay, ekonomik koşulların gittikçe ağırlaştığını belirterek "Ramazan, birliğin, beraberliğin ayıdır. Dayanışmayı, bereketi büyüteceğiz. Bu zor günleri birlikten doğan güçle aşacağız" dedi.

Günde 15 bin kişiye sıcak yemek

Ramazan ayında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı aşevi öncülüğünde ihtiyaç sahibi İzmirlilerin sofralarına bereket gelecek. Ramazan ayı boyunca özel yemek menüleri hazırlanarak her gün iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. İzmir'deki Dayanışma Noktaları aracılığıyla günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.

30 ilçede iftar sofrası kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 30 ilçede merkezi noktalarda, kapalı pazar yerlerinde, meydanlarda iftar sofraları kuracak. İlk iftar programı 1 Mart'ta Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu'nda yapılacak. Ardından Tire, Bayındır, Menderes, Torbalı, Aliağa, Dikili ve diğer ilçelerde sofralar kurulacak. Detaylı iftar programı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Ramazan ayında engelli yurttaşlar da unutulmadı. Her gün İnciraltı Engelsiz Kafe'de 500 engelli vatandaş ve ailesine iftar yemeği sunulacak.

Kent Lokantalarından iftar saatinde özel menü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak üzere hayata geçirilen Kent Lokantaları da Ramazan ayına özel hizmet verecek. Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa'daki lokantalara iftar menüsü eklendi. 80 TL fiyatlı menü iftar saatinde İzmirlilere sunulacak.

Nakdi yardım ve gıda desteği

Ramazan Bayramı'nda ise sosyal takip sistemine kayıtlı 50 bin İzmirliye bin lira olan ve toplamda 50 milyon TL'ye tekabül eden nakdi yardım sağlanacak. Ayrıca 50 bin vatandaşa gıda paketi dağıtılacak.

Camilerde Ramazan temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesinde camilerde yürüttüğü detaylı temizlik çalışmalarını da hızlandırdı. Camilerin minberinden mihrabına, camlarından duvarlarına kadar köşe bucak temizlik yapan ekipler, belirlenen periyotlarla temizlik çalışmalarına devam edecek.