İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Başarılı Sporcularını Ödüllendirdi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, çeşitli yarışmalarda madalya kazanan ve milli takımlara davet edilen sporcu ve kulüp antrenörleri için tören düzenledi. Haftaya yayılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören büyük coşkuya sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Tugay ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, 2024 ve 2025 sezonunda ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden ve milli takımlara davet edilen sporcu ve antrenörlerle Celal Atik Spor Salonu'nda buluştu. 2024 ve 2025 sezonunda ulusal ve uluslararası turnuvalarda 123'ü altın olmak üzere 400 madalya kazanan, 13 farklı branştan 84 sporcusu ile 23 antrenörünü milli takımlara uğurlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, madalyalı sporcuları ve milli takım antrenörleri için özel bir etkinliğe imza attı. Törene katılan sporcu ve antrenörler hem başarılarını kutladı hem de bayram coşkusunu takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.

Sporcular ailelerine teşekkür etti

Ampute futbol, atletizm, basketbol, buz pateni, jimnastik, futbol, görme engelli judo, güreş, hentbol, işitme engelli güreş, judo, kano, masa tenisi, okçuluk, özel sporcu jimnastik, özel sporcu yüzme, para atıcılık, para boccia, para masa tenisi, satranç, sualtı ragbisi, sutopu, tekerlekli sandalye basketbol, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme ve zeka takımlarının katıldığı etkinlikte, aileler de sporcuları yalnız bırakmadı. Tören sonrası tüm sporcular tribünleri alkışlayarak verdikleri destek için ailelere teşekkür etti.

Gösteriler nefes kesti

Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen tören öncesi sahne alan jimnastik ve güreş genç takımlarının performansı tribünlerden tam not aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün down sendromlu milli sporcusu Selin Durgut'un tek kişilik gösterisi ise büyük alkış topladı. Müsabakaları heyecanla takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları'nın minik kursiyerleri milli sporcuları tribünden hayranlıkla izledi. Başarılı ve yetenekli gençlere desteklerinin süreceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, tüm sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı tek tek tebrik etti. Tüm takımlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Ertuğrul Tugay ve kulüp yönetim kurulu üyeleri sporcularla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözü eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Madalya yağmuru

Ulusal turnuvalarda kenti başarıyla temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, elde ettiği Avrupa ve dünya çapındaki dereceleriyle ülkemizi gururlandırdı. İsveç, Gürcistan, Yeni Zelanda, Yunanistan, Belçika, Bulgaristan, Tanzanya, Macaristan, İspanya, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bahreyn, Avusturya, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Katar, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Tayvan'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda kenti başarıyla temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları yurda 19'u altın toplam 52 madalya ile döndü. Ulusal şampiyonalarda ise 346 madalya kazanan mavi beyazlılar, 104 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Bireysel branşlarda topladığı 398 madalyanın 283'ünü 18 yaş ve altı sporcularıyla kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yetiştiricilik ve güçlü altyapı misyonunu bu yıl daha da pekiştirdi.