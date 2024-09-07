İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar yangınında zarar gören apartmanda tamirat çalışması başlattı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar yangınında elektrik, su sistemi ve çatısı zarar gören Manolya Apartmanı'nda yaşamı normale döndürmek için harekete geçti. Başkan Cemil Tugay'ın talimatıyla 41 hanede 200'ün üzerinde nüfusun yaşadığı 9 katlı apartmanda yeniden yaşamın başlaması için ekipler tamirat çalışması başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağında çıkan orman yangını sırasında çatısına sıçrayan kozalak nedeniyle yanmaya başlayan Karşıyaka Örnekköy'deki Manolya Apartmanı'nda yaşamı normalde döndürmek için harekete geçti. İzmir İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesi sayesinde yangın binayı tamamen sarmadan söndürülmesine karşın 9 katlı apartmanın elektrik, su ve asansör sistemi zarar görerek kullanılamaz hale geldi. 41 daireden oluşan apartmanda evlerini tahliye eden vatandaşları misafir ederek destekleri başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, apartman sakinlerinin kurumlardan beklediği desteği alamaması ve evlerini kullanamaması üzerine Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nı seferber etti. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli mühendisler, apartmana giderek inceleme çalışması başlattı. Ekipler, vatandaşların en kısa sürede güvenle evlerine yerleşebilmeleri için elektrik tesisatından başlamak üzere çalışmalara başlayacak.

"Bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız"

Apartmanda yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, "Yamanlar Dağında çıkan yangın faciası sonrası Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı olarak ilgili müdürlüklerimizle hasar tespit ekipleri kuruldu. Karşıyaka ve Bayraklı bölgesindeki yapısal hasarları tespit etmek adına ekiplerimiz sahaya çıktı. Bu kapsamda Manolya Apartmanı'nın çatısında, elektrik tesisatında, asansörlerinde, iç ve dış cephelerinde hasarlar tespit edildi. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Öncelikle biz vatandaşlarımızın evlerine dönebilmesini sağlayabilmek için elektrik tesisatını yenileyeceğiz. Akabinde de diğer tadilat çalışmalarını sürdüreceğiz. Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla Manolya Apartmanı sakinlerinin bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz dağılmış haldeyiz"

Süreç hakkında bilgi veren Manolya Apartmanı Yöneticisi Mehmet Ferit Şık, "16 Ağustos gecesi ormandan gelen kozalağın sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Sağ olsun itfaiye ekiplerimiz hızlıca müdahale etti ama izolasyon malzemesinden dolayı üç saat kadar yangın sürdü. Çatımız, asansörlerimiz, bütün elektrik aksamımız yandı. Apartmanımızda elektrik yok, su yok, yaşam yok. Biz burada 41 hane 200'ün üstünde nüfus hepimiz dağılmış haldeyiz. AFAD bize çok küçük bir yardımda bulundu. Sanki bu apartmanın çatısını ben yakmışım gibi çatı zararının yüzde 40'ını karşılarım dedi. Kaymakamlığımız her daireye 5'er bin TL'lik destekte bulundu. Bu destekleri de topladık. Ama bütün bunlar yapılacak masrafın 5'te 1'i bile değil" diye konuştu.

"Arkamızda sadece İzmir Büyükşehir Belediyemiz var"

Mehmet Ferit Şık, "Sağ olsun Cemil Başkanımız yangın anından beri burada yanımızdaydı. Herkes elinden geleni yaptı ama geldiğimiz noktada arkamızda sadece İzmir Büyükşehir Belediyemiz var. Büyükşehir Belediyemiz, komşularımızın barınması için konuk evini açtı. Pazartesi okullar açılacak, eylül ayı geldi yağmurlar başlayacak biz bu haldeyiz. Allah İzmir Büyükşehir Belediyemizden, Cemil Başkanımızdan razı olsun. Hep yanımızdalardı. İnşallah bir an evvel sorunlarımız çözülür ve evlerimize geçeriz" ifadelerini kullandı.