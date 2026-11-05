İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni binası için zemin ölçümlerini gece yapıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni binası için zemin ölçümlerini gece yapıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni binası için zemin ölçümlerini gece yapıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni binası için zemin ölçümlerini gece yapıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 depreminde hasar görüp 2022'de yıkılan hizmet binasını aynı yerde yeniden inşa edecek. Zemin etüdü için jeofizik ölçümler, gürültü ve titreşimin veri kalitesini etkilememesi için gece yapılıyor; yeni bina 30 metre yüksekliğinde olacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden inşa edeceği ana hizmet binasının zemin ve temel etüt çalışmaları sürüyor. Güvenli yapılaşma için büyük önem taşıyan jeofizik ölçümler, çevresel titreşim ve gürültünün veri kalitesini etkilememesi amacıyla gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

30 Ekim 2020'deki depremde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan ve 2022'de yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının aynı yerde yeniden inşa edilmesi kapsamında zemin ve temel etüt çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından hız kazanan süreçte uygulama projesine esas oluşturacak etüt raporlarının hazırlanması için jeofizik ölçümlere başlandı. Güvenli yapılaşma açısından büyük önem taşıyan ölçümlerde, yeraltına gönderilen sismik sinyallerin tepkileri kaydediliyor. Gündüz saatlerinde çevrede oluşan hareketlilik, gürültü ve titreşimlerin veri kalitesini etkileme ihtimaline karşı ölçümler gece gerçekleştiriliyor. Zemin faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından binanın uygulama projeleri hazırlanacak.

DAHA SAĞLIKLI VERİLER İÇİN GECE MESAİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Jeofizik Mühendisi Serhat Tanınmış, zemin etüdü kapsamında jeofizik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tanınmış, "Aldığımız ölçümlerle zeminin yeraltı yapısını ve fiziksel özelliklerini belirlemeyi amaçlıyoruz. Bu veriler, yeraltının modellenmesi, zeminin deprem sırasında nasıl tepki vereceğinin değerlendirilmesi ve güvenli yapıların tasarlanması açısından büyük önem taşıyor. Güvenli yapılaşmanın öncelikli koşullarından biri, zeminin özelliklerinin doğru belirlenmesidir. Çevredeki gürültü ve titreşimler ölçüm kalitesini etkileyebildiği için çalışmaları gece gerçekleştiriyoruz. Böylece daha temiz ve kaliteli veriler elde ederek doğru sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

30 METRE YÜKSEKLİĞİNDE, KENTLE BÜTÜNLEŞEN YENİ HİZMET BİNASI

Yeni hizmet binası, yıkılan yapıyla aynı yükseklikte, 30 metre olarak inşa edilecek. İki bodrum, zemin ve altı kattan oluşacak binanın bodrum katlarında otopark, sığınak, teknik alanlar, arşiv ve depolar bulunacak. Zemin katta Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Kadın Danışma Merkezi, kafe, yemekhane, atölye ve çocuk bakım ve oyun alanları yer alacak. Birinci katta sanat galerisi, kent terası, Kent Lokantası ve daire başkanlıkları; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda da yine daire başkanlıkları bulunacak. Altıncı katta ise üst yönetimin açık ofisleri ve meclis salonu yer alacak. Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemle inşa edilecek binada, zemin kat ve birinci katta oluşturulacak kamusal alanlarla yapının kent yaşamıyla bütünleşmesi hedefleniyor. Merkezi avlu, açılır çatı sistemleri ve özel yansıtıcı camlarla doğal havalandırma ve aydınlatmanın desteklenmesi; enerji verimliliğinin artırılması ve karbon salımının azaltılması amaçlanıyor. Projede akustik konfor ve hava sirkülasyonu da gözetilerek sürdürülebilir bir yapı oluşturulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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