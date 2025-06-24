İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yetenekli Çocuklara "Tam Yol İleri" Diyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yetenekli Çocuklara "Tam Yol İleri" Diyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yetenekli Çocuklara "Tam Yol İleri" Diyor
24.06.2025 09:52  Güncelleme: 10:10
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yetenekli Çocuklara "Tam Yol İleri" Diyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası ortaklığında hayata geçirilen ve kentteki genç yeteneklerin keşfedilmesini sağlayacak "Geleceğin Şampiyonları" projesi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin “Sportif Yetenek Ölçümü” hizmeti kapsamında teste girerek 95 ve üzeri puan alan 8-9-10 yaşındaki çocukların bir yıllık spor eğitim masrafları karşılanacak. Ayrıca Büyükşehir çocuklara mentörlük desteğini kesintisiz sürdürecek, ayrıca kulüplerdeki gelişim durumlarını da takip edecek.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası ortaklığında hayata geçirilen ve kentteki genç yeteneklerin keşfedilmesini sağlayacak "Geleceğin Şampiyonları" projesi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin "Sportif Yetenek Ölçümü" hizmeti kapsamında teste girerek 95 ve üzeri puan alan 8-9-10 yaşındaki çocukların bir yıllık spor eğitim masrafları karşılanacak. Ayrıca Büyükşehir çocuklara mentörlük desteğini kesintisiz sürdürecek, ayrıca kulüplerdeki gelişim durumlarını da takip edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ege Üniversitesi ile yapılan ortak protokol kapsamında sürdürülen ücretsiz "Sportif Yetenek Ölçümü" uygulaması İzmir Ticaret Odası'nın katılımıyla "Geleceğin Şampiyonları Projesi" olarak büyüyor. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisindeki Buz Sporları Salonu'ndaki ölçüme katılan 8-9-10 yaşlarındaki çocuklar ve aileleri oldukça heyecanlı. "Sportif Yetenek Ölçümü" hizmeti kapsamında teste girerek 95 ve üzeri puan alan 8-9-10 yaşındaki çocukların bir yıllık spor eğitim masrafları karşılanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, "Bu yolun sonu çocuklarımız, gençlerimiz için şampiyonluktur, başarıdır, madalyadır, kupadır. Bizim için gurur olacaktır" ifadeleriyle kamuoyuna tanıttığı proje ile "Spor Başkenti İzmir" hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

"Büyükşehir'den yüzde 80'lik destek"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sportif Yetenek Ölçümü Birim Sorumlusu Mert Kaytankaş, şunları söyledi:

"Burada 8-9-10 yaşındaki çocuklarımıza yetenek ölçümü yapıyoruz. Ege Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız bu projede çocukların hangi branşlara yeteneği olduğu konusunda bilimsel bir sonuç elde ediyoruz. Çocuğumuzu 15 ayrı istasyona alıyoruz ve buradaki değerlere göre hangi branşlara uygun olduğu konusunda aileleri bilgilendiriyoruz. Bu yetenek ölçümüne girdikten sonra da 95 puan ve üzeri çocuklar için bir projemiz var. Geleceğin Şampiyonları Projesi ile bu çocuklarımıza istedikleri kulüpte 12 ay boyunca spor eğitim desteği veriyoruz. Bu çocukların bu kulüplerde mentörlüğünü de yapmak istiyoruz. Çocukların takibini sağlamayı amaçlıyoruz. Projeye ortak olmak isteyen kulüplerden yüzde 25'lik bir indirim istiyoruz. İzmir Ticaret Odası çocuğun gittiği kursun yüzde 20'lik kısmını karşılayacak. Geriye kalan yüzde 80'lik kısım da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak."

"Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz"

Çocuğunu yetenek ölçümüne getiren veli İnanç Önder Demirkaya, uygulamayı beğendiklerini belirterek, "Spor tarama testleri, çocuklarımızın hangi seviyede olduklarını görmemiz açısından önemli. Oğlum da başarılı oldu. Tüm branşlarda 100 puan aldı. Elit kategoride bir sporcu olabileceğini ve olimpik düzeyde çalışmalar yapabileceğini söylediler. Bizi çeşitli branşlara yönlendirdiler. Biz de seçerek çalışmalar yapacağız. Şu anda kendisi futbol oynuyor. Kalecilik yapıyor. İyi bir kaleci. Hedefimiz onun milli takımda oynayabilecek düzeyde bir kaleci olması. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmir Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Profesyonel bir kaleci olmayı hedeflediğini aktaran genç yetenek Taylan Demirkaya, "Akademi oyuncusuyum. Kaleci olmak istiyorum. Evde hareketler yapıyorum, güçlü olmak istiyorum. Hayalim profesyonel olmak. Bu imkanlar sunulduğu için teşekkürler" diye konuştu.

"İnşallah Fenerbahçe'de oynarım"

Yeğeni Ahmet Efe Turğay'ı sportif yetenek ölçümüne getiren amca Muhammet Turğay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir şey yapması çok güzel. Çocuklar bizim geleceğimiz. Önlerini açmak Türkiye adına güzel. Her zaman böyle uygulamalar bekliyoruz. Yeğenimin sporla arası çok iyi, futbolu seviyor. Çocuklarımızın her zaman arkasındayız" dedi.

Hayalini aktaran minik Ahmet Efe Turğay ise "Futbolcu olmak istiyorum. Futbolcu olursam da inşallah Fenerbahçe'de oynarım" ifadesini kullandı.

Yetenek ölçümü kapsamında neler yapılıyor?

Minikler, 12 farklı branş için teste tabi tutuluyor. Testler sonucunda bilimsel altyapıya dayanan sonuçlarla hangi spor dalına ne kadar yetenekli oldukları yüzdelik oranlarla saptanıyor. Sonuç, çocukların ailelerine teslim ediliyor. Ancak başta ekonomik olmak üzere pek çok farklı nedenden ötürü birçok çocuk, yeteneği doğrultusunda sportif eğitim alma şansı elde edemiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde 4 yıl sürecek Geleceğin Şampiyonları projesiyle, artık bu sorunun önüne geçiliyor. İzmir Ticaret Odası ile yapılan ortaklık ile kentin iş dünyasının da paydaşlık etmesiyle İzmir'in yeteneği sınanmış çocukları kentteki spor kulüplerine emanet ediliyor. Proje sayesinde yeteneği tespit edilen çocuklar, eğilimli olduğu branşta eğitim veren spor kulüpleri arasından kendisine uygun olanı seçecek. Kulüpler, yeteneği ispat edilmiş cevherleri bünyesine katabilme şansına sahip oldukları için mevcut tarifeler üzerinden yüzde 25 indirim uygulayacak.

"Sportif Yetenek Ölçümü" programına başvuru için 'https://www.izmir.bel.tr/tr/sportifyetenekbasvuruformuadresi' ziyaret edilebiliyor ya da '293 30 90' numaralı telefon aranabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yetenekli Çocuklara 'Tam Yol İleri' Diyor - Son Dakika

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