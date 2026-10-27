Yargıtay bozdu, yeniden yargılandı: Eski eşini vuran sanığa 15 yıl yerine 5 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
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Yargıtay bozdu, yeniden yargılandı: Eski eşini vuran sanığa 15 yıl yerine 5 yıl 10 ay hapis

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Yargıtay bozdu, yeniden yargılandı: Eski eşini vuran sanığa 15 yıl yerine 5 yıl 10 ay hapis
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Yargıtay bozdu, yeniden yargılandı: Eski eşini vuran sanığa 15 yıl yerine 5 yıl 10 ay hapis
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Çiğli'de 2023'te koruma tedbirine rağmen eski eşi Aysel Aydemir'i silahla yaralayan F.B'nin öldürmeye teşebbüsten aldığı 15 yıllık ceza, Yargıtay'ın bozmasıyla kasten yaralamaya döndü. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanığa 5 yıl 10 ay 3 gün hapis verdi. Kararı 'ödül gibi bir ceza' diye değerlendiren Aydemir'in vekilinin, Menemen'de öldürülen avukat Özge Penbegül olduğu öğrenildi.

İzmir’de kadına yönelik şiddet davasında mağdurun avukatlığını üstlenen Özge Penbegül, polis memuru olan nişanlısının saldırısında hayatını kaybetti. Penbegül’ün takip ettiği davada ise karar, ölümünden 5 gün sonra verildi.

NİŞANLISI TUTUKLANDI

Menemen ilçesinde 22 Ekim’de tabancayla vurularak öldürülen 26 yaşındaki avukat Özge Penbegül’ün, Aysel Aydemir’in avukatı olduğu öğrenildi. 

KORUMA KARARINA RAĞMEN SİLAHLA YARALANMIŞTI

Penbegül’ün avukatlığını yaptığı Aysel Aydemir, 19 Haziran 2023'te Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Aydemir’i, 5 yıl önce ayrıldığı ve hakkında koruma tedbiri kararı aldırdığı eski eşi F.B. silahla yaralamıştı. Yakalanan F.B. tutuklanmıştı.

15 YILLIK CEZA BOZULDU

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2024'te F.B.’yi “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıl, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İstinaf başvurularının reddedilmesinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 24 Haziran 2026'da 2 yıllık hapis cezasını onadı.

Yargıtay, öldürmeye teşebbüs suçundan verilen hükmü ise bozdu. Daire, sanığın eyleminin “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

CEZA 5 YIL 10 AYA İNDİ

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.B., Aysel Aydemir ve taraf avukatları katıldı. Bozma kararına karşı bir diyeceği olmadığını belirten F.B., çok pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın “kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, F.B.’ye “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 10 ay 3 gün hapis cezası verdi.

“ÖDÜL GİBİ BİR CEZA OLDU”

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Aysel Aydemir, karara tepki gösterdi. Aydemir, “Ödül gibi bir ceza oldu. Diyecek kelime bulamıyorum, hayatımla ilgili bir karar verildi. Çıktığı zaman durmayacak, biliyorum. Yine aynı olayları yaşayacağım, çok yoruldum, ben yaşamak istiyorum. O gün oraya beni öldürmeye gelmişti. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Çok şaşkınım. Caydırıcı ceza almasını bekliyordum. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim” dedi.

Yargıtay bozdu, yeniden yargılandı: Eski eşini vuran sanığa 15 yıl yerine 5 yıl 10 ay hapis
Aysel Aydemir
Kaynak: AA
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