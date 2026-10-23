İzmir Çiğli'de öğrenciler Kurabiye için 22 bin liralık tedaviye harçlıkla destek oldu - Son Dakika
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İzmir Çiğli'de öğrenciler Kurabiye için 22 bin liralık tedaviye harçlıkla destek oldu

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İzmir Çiğli\'de öğrenciler Kurabiye için 22 bin liralık tedaviye harçlıkla destek oldu
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İzmir Çiğli'deki Gülen Kora Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri, okul bahçesinde yaralanan Kurabiye adlı kedinin yaklaşık 22 bin liralık tedavisi için 10 gün harçlık biriktirdi. Kedi sağlığına kavuştu, sokağa dönmek yerine sahiplendirilmesi istendi.

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Gülen Kora Ortaokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri, okul bahçesinde yaşayan ve yaralanan 'Kurabiye' adını verdikleri sokak kedisinin tedavisine destek olmak için yardım kampanyası başlattı. Harçlıklarını 10 gün boyunca biriktiren öğrenciler, yaklaşık 22 bin lira tutan tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağladı.

Gülen Kora Ortaokulu'nun bahçesinde yaşayan kedinin rahatsızlandığını fark eden okul yönetimi, durumu veteriner hekime bildirdi. Kontrollerinde travmaya bağlı olarak kolunun üst kısmında ciddi enfeksiyon ve bağ dokusu hasarı tespit edilen kedi, ameliyata alındı. Kedinin tedavi sürecine destek olmak isteyen Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri, danışman öğretmenleri Hülya Akay öncülüğünde 'Bir cana umut olalım' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kedinin ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını çekip panolar hazırlayan öğrenciler, sınıfları tek tek gezip arkadaşlarına bilgi verdi. Okul koridorlarına stant ve bağış kutusu kuran öğrenciler, 10 gün boyunca harçlıklarını biriktirip Kurabiye'nin ameliyat ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulundu.

'TÜM CANLILARI KORUMAYI AMAÇLIYORUZ'

Hayvanları Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Hülya Akay, "Kulüp olarak sadece kedi ve köpekleri değil, doğadaki tüm canlıları ve nesli tükenmekte olan hayvanları korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kedimizin rahatsızlığını okul müdürümüz ve emekli öğretmenimiz Jülide Özmen Çevik tespit edip veterinere ulaştırdı. Öğrencilerimiz de hazırladıkları panolar ve 'Bir cana umut olalım' sloganıyla sınıfları gezerek arkadaşlarını bilgilendirdi. 10 gün boyunca nöbetleşe görev alarak güzel bir bağış topladılar ve can dostumuzun tedavisine katkı sağladılar" dedi.

'ÇOCUKLARIN DESTEĞİ HEYECAN VERİCİ'

Kurabiye'nin tedavisini yürüten veteriner hekim Caner Önat, "Telefon üzerine okula gittiğimde çok sakin yatıyordu. Klinikte yaptığımız incelemede travmaya bağlı enfeksiyon ve bağ dokusu hasarı tespit ettik. Operasyonla bölgedeki enfeksiyonu temizledik ve yaklaşık 2 haftadır takibimizde. Tedavi maliyeti 22 bin lira civarında tuttu. Sokak canlısı olduğu için ben de destek sağladım, bundan sonraki operasyon ve bakım süreçlerini de ben üstleniyorum. Çocukların harçlıklarından biriktirdikleri paralarla bu tedaviye destek olmaları, heyecan ve onur verici. Hayvan satın almak yerine sokaktaki bu güzel canlıların sahiplenilmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurabiye'nin operasyon sonrası sokakta yaşamakta zorlanabileceğini belirten Önat, "Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan kedimiz, geçirdiği operasyon nedeniyle atlama ve zıplama hareketlerinde zorlanabilir. Bu yüzden sokağa dönmek yerine sıcak bir yuvaya sahiplendirilmesini istiyoruz" dedi.

'HER CANIN YAŞAMAYA VE İLGİ GÖRMEYE HAKKI VAR'

Kedinin sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu belirten 5'inci sınıf öğrencisi Defne Uzun (11), "Okulumuzun bahçesindeki kedimizin hastalandığını öğrenince Hayvanları Koruma Kulübü olarak bir yardım kampanyası düzenlemek istedik. En büyük desteği geçen sene emekli olan Jülide Özmen Çevik öğretmenimiz verdi. Biz de geriye kalan miktarı ödeyerek kedimizi sağlığına kavuşturduk, çok mutluyum" dedi.

5'inci sınıf öğrencisi Öykü Uyanık ise yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Bu kampanyayla küçük bir yardımın bile ne kadar önemli olduğunu gördük. Her canın yaşamaya ve ilgi görmeye hakkı var. Okula bir kumbara kurduk, herkes elinden geldiğince destek oldu. Az veya çok, hepsi toplanınca ameliyat parasını karşılayabildik" ifadelerini kullandı.

'MERHAMETİ VE DAYANIŞMAYI ÖĞRENDİK'

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık çağrısında bulunan 8'inci sınıf öğrencisi Yağız Ali Akbaş (13) ise "Kediler bize kendi dilleriyle anlatamadıkları için empati kurarak onları anlamalı ve sağlığına kavuşturmalıyız. Onlar güzel canlılar, sahip çıkalım" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Çınar Çizik (13) de "Öncelikle herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını rica ediyorum. Biz bu kampanyayla sadece bir kedinin hayatını kurtarmadık; merhameti, sorumluluğu ve dayanışmayı öğrendik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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