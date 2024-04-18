İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika
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İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

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İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer fabrikalara da sıçrarken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

18.04.2024 07:02  Güncelleme: 07:28
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İzmir Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk ve plastik fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

KISA SÜREDE DİĞER FABRİKAYA SIÇRADI

Kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı. Fabrikaları tahliye eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir Çiğli\'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

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Son Dakika Güncel İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika
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