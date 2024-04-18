İzmir Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk ve plastik fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı. Fabrikaları tahliye eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika
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