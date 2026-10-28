İzmir'de 158 yıldır eğitim veren Mithatpaşa Lisesi 9. sınıf kontenjanını doldurdu - Son Dakika
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İzmir'de 158 yıldır eğitim veren Mithatpaşa Lisesi 9. sınıf kontenjanını doldurdu

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İzmir\'de 158 yıldır eğitim veren Mithatpaşa Lisesi 9. sınıf kontenjanını doldurdu
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İzmir\'de 158 yıldır eğitim veren Mithatpaşa Lisesi 9. sınıf kontenjanını doldurdu
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İzmir'de 1868'de kurulan Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 158 yıldır nitelikli teknik eleman yetiştiriyor. Okul müdürü Serdal Şimşek, 1070 öğrencisi ve 111 öğretmeni bulunan okulda 9. sınıf kontenjanının dolduğunu, nakil öğrenci bile alınamadığını söyledi.

Köklü geçmişiyle mesleki eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan İzmir'deki Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 158 yıldır nitelikli teknik eleman yetiştiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim serüveni anlatıldı.

İzmir'de 1868 yılında fabrikaların teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ıslahhane (temel eğitimle meslek kazandırmak amaçlı kurum) olarak kurulan okulda, ilk yıllarda kunduracılık, marangozluk, çorapçılık ve fanilacılık gibi beceri eğitimlerinin yanı sıra imla, hesap ve dini eğitimler verildi.

1881 yılında İzmir Mekteb-i Sanayi adını alan okulda, bu dönemde Müslüman ve gayrimüslim öğrenciler aynı çatı altında eğitim görmeye başladı.

İzmir fuarının temeline ev sahipliği yaptı

İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı Sanayi Mektebi adını alan, Cumhuriyet'in ilanından sonra ise İzmir Sanatlar Mektebi adıyla eğitim hayatına devam eden okul, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü üç kez ağırladı.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Atatürk, okulun şeref defterine yazdığı "Türkiye Cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam inkişafına çok muhtaçtır" ve "Bu defaki ziyaretimden daha çok memnun oldum. Her sene biraz daha terakki var. Daha çok lazım." sözleriyle, mesleki eğitime verdiği önemi yansıttı.

Bugün "İzmir Enternasyonal Fuarı" adıyla her yıl düzenlenen fuarın temelini oluşturan "Dokuz Eylül Sergisi" 1927 ve 1928 yıllarında bu okulda düzenlendi. Yurt içi ve dışından firmaların ürünlerinin yer aldığı sergide Atatürk, öğrencileri altın madalya ile ödüllendirdi.

1945 yılında makine üretimine başlanan okul, Türkiye'nin pek çok köşesine ulaştırılan üretimleriyle sanayileşme yolunda öncü rol üstlendi. Yeni kurulan birçok teknik okulun donanımı da bu okulda üretildi.

Yurdun çeşitli yerlerindeki meslek ve sanat okullarına malzeme göndermesi nedeniyle kurum "okul kuran okul" olarak nitelendiriliyor.

Ünlü öğrenci ve öğretmenleri

Okulun sıralarında Türk futbolunun efsaneleri arasındaki Metin Oktay da ders aldı. Okulda yazar Halid Ziya Uşaklıgil Fransızca ve edebiyat öğretmenliği, eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu ise matematik öğretmenliği yaptı.

Günümüzde mesleki ve teknik Anadolu lisesi olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren okul, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmeye devam ediyor.

"9. sınıf kontenjanımız doldu"

Okul müdürü Serdal Şimşek, AA muhabirine, 1070 öğrencisi olan okulda 111 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Şimşek, 9. sınıf kontenjanlarının dolduğunu ifade ederek, "Nakil öğrenci bile alamıyoruz. Okulumuz, mesleki eğitime önem veren bir okul olması sebebiyle 5 bin kontenjanı olsa yine 5 bin öğrenci alır gibi geliyor." dedi.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Şimşek, "Ara elemanlar buradan bilgili ve becerili olarak yetiştiklerinde çok güzel yerlerde çalışıyorlar. Sanayinin eleman ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Misyonumuz mesleki eğitimi daha ileri seviyelere çıkartmak." diye konuştu.

Teknoloji ve Tasarım Bölümü 10. sınıf öğrencisi Emirhan Akbaş da tarihi okulun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Akbaş, okulun tarihinin kendisini etkilediğini belirterek, "Mithatpaşalı olmak ayrıcalıktır, diye bir söz var. Bu okulda henüz ikinci senem ve bu okul bize gerçekten bu sözü kanıtladı. Okuldan tekniker, işi bilerek çıktığımız için büyük sanayilerde çalışabilme yeteneğine sahip oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilişim Bölümü 12. sınıf öğrencisi Duru Arat da okulda iyi bir eğitim aldığını ve gelecekte yazılım mühendisi olmayı istediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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