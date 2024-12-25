İzmir'de 17 Yeni Toplu Ulaşım Hattı Hizmete Girdi - Son Dakika
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İzmir'de 17 Yeni Toplu Ulaşım Hattı Hizmete Girdi

İzmir\'de 17 Yeni Toplu Ulaşım Hattı Hizmete Girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların talepleri doğrultusunda 17 yeni otobüs hattını hizmete sundu. 2024 yılı sonuna kadar 2 yeni hat daha devreye alınacak.

25.12.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından vatandaşlardan gelen talepler ve istekler doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğü 17 yeni hattı hizmete sundu. 2024 yılı sonuna kadar 2 yeni hat daha çalışmaya başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda yurttaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından; ilçelerde yaptığı toplantılar, vatandaşlar, öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen istek ve talepler sonrasında yeni hatlar bir bir devreye giriyor. ESHOT Genel Müdürlüğü, 17 yeni hattı yurttaşların hizmetine sundu. 2024'ün son günlerinde 2 yeni hat daha çalışmaya başlayacak ve böylece Başkan Tugay'ın göreve gelmesinden bu yana açılan yeni otobüs hattı sayısı 19'u bulacak.

Üniversitelere yeni seferler

Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından özellikle üniversite öğrencilerinden gelen istekler sonrasında Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yeni seferler kondu. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin ulaşımını kolaylaştırmak adına da diğer seferlere ilave olarak 535 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi hattı yurttaşların hizmetine sunuldu.

Hizmete sunulan yeni hatlar şöyle:

121- Mavişehir Aktarma Merkezi – Konak

207-Bayraklı KYK Kız Yurdu - Katip Çelebi Üniversitesi

208- Bornova Metro - Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

212- Bostanlı İskele - Bornova Metro

213-Bostanlı İskele – Tınaztepe

327- İnönü Mahallesi-Bostanlı İskele

413- Ahmet Yesevi Yurdu Cumhuriyet B. - DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi

508- Menderes – Konak

535-Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi

642-Akarca – Seferihisar

678-Alankıyı-Bayındır

679-Sarıyurt-Bayındır

849-Yeni Şakran Mahallesi - Aliağa Aktarma

906- Çeşme – Urla

967- Armutlu – Kemalpaşa

978-Parlak-Urla

869- Buca Toplu Konutlar-Üçkuyular Meydan

Açılacak hatlar

643-DEREKÖY-BERGAMA (27.12.2024)

644-GÖÇBEYLİ-BERGAMA (27.12.2024)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 17 Yeni Toplu Ulaşım Hattı Hizmete Girdi - Son Dakika

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