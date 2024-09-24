İzmir\'de 18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali Başlıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 3-5 Ekim tarihlerinde 6 ülkenin katılımıyla yapılacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" ilkesi doğrultusunda ilk ikisi 1935 ve 1936 yıllarında gerçekleştirilen Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 2006'dan bu yana her yıl düzenleniyor. Bu yıl Balkan göçmeni nüfusunun yoğun olduğu dört merkez ilçe olan Gaziemir, Bornova, Buca ve Karşıyaka'da 3- 5 Ekim tarihlerinde yapılacak 18. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, renkli görüntülere sahne olacak. Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Karadağ olmak üzere 6 ülkenin katılımıyla yapılacak festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

Açılış korteji, halk oyunları ve konser

Festival, 3 Ekim Perşembe günü 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreni ile başlayacak. Saat 17.30'da ise Gündoğdu Meydanı'nda açılış korteji düzenlenecek. Saat 18.30'da yine Gündoğdu Meydanı'nda halk oyunu ekiplerinin gösterileri var. Gündoğdu Meydanı, saat 20.00'de ise Gamze Matracı'nın konserine ev sahipliği yapacak.

Festivalin ikinci günü coşku doruğa çıkacak

Festivalin ikinci günü 4 Ekim Cuma saat 18.30'da Buca Hasanağa Bahçesi'nde Kuzey Makedonya, Yunanistan, Karadağ ve Türkiye'den halk oyunu ekiplerinin gösterileri İzmirliler ile buluşacak. Saat 20.00'de ise Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu konseri düzenlenecek. Festivalin ikinci gününde saat 19.00'da Karşıyaka Fikri Altay Mahallesi Fikri Altay Top Sahası alanında Bosna Hersek, Bulgaristan ve Kosova'dan halk oyunu ekiplerinin gösterileri sahnelenecek. Saat 20.00'de Rumeli Ekrem konseri var.

Festivale muhteşem final

5 Ekim Cumartesi saat 18.00'de ise Gaziemir Festival Alanı'nda Kuzey Makedonya, Yunanistan, Karadağ ve Türkiye'den halk oyunu ekiplerinin gösterileri yapılacak. Saat 19.30'da Balkan Tayfa konseri var. Festivalin son günü, Bornova'da da coşkuyla kutlanacak. Saat 18.00'de Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda Bosna Hersek, Bulgaristan ve Kosova'dan halk oyunu ekiplerinin gösterileri sahnelenecek. Saat 19.30'da ise Çamdibi Bandosu tarafından konser verilecek.