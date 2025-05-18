İzmir'de 19 Mayıs Mitingine Büyük Katılım Çağrısı - Son Dakika
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İzmir'de 19 Mayıs Mitingine Büyük Katılım Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bornova'daki Abide-i Hürriyet Meydanı'ndan İzmir'de 19 Mayıs'ta yapılacak büyük mitinge katılım çağrısında bulundu. Başarır, tüm İzmirlileri demokrasi, adalet ve özgürlük için meydanlara davet etti.

18.05.2025 14:38  Güncelleme: 15:24
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(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bornova'daki Abide-i Hürriyet Meydanı'ndan 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak büyük İzmir mitingine çağrıda bulundu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve partililerle esnafı ziyaret eden Başarır, tüm İzmirlileri demokrasi, adalet ve özgürlük için meydanlara davet etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bornova Belediyesi'nin kısa bir süre önce Kazım Dirik Mahallesi'nde açtığı Abide-i Hürriyet Meydanı'ndan 19 Mayıs'ta yapılacak İzmir mitingine çağrıda bulundu.

Ali Mahir Başarır, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova sokaklarında esnafı ziyaret ederek, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı ve yarın yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı. Bando eşliğindeki tur, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Ali Mahir Başarır: "Bu anıt artık Bornova'da yaşıyor"

Abide-i Hürriyet Meydanı'nda konuşan Ali Mahir Başarır, İstanbul Şişli'de kaldırılan Abide-i Hürriyet Anıtı'nın bir benzerinin Bornova'da yeniden yaşatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ömer Başkan aynısını yapmış İzmir'e. Burada hemen arkamızda Atatürk başta olmak üzere tüm Türk devletlerinin kurucularının anıtları var. Duygulanmamak mümkün değil. Tüm İzmirlileri Abide-i Hürriyet Anıtı önünden 19 Mayıs mitingine çağırıyoruz. Gelin, Türkiye'ye ve dünyaya bir mesaj verelim. Silivri'deki tutsaklarımız için, demokrasi için, adalet için İzmir'de buluşalım."

Ömer Eşki: "İzmir, Cumhuriyet'in vicdanıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de miting öncesinde yaptığı açıklamada, "İzmir, tarih boyunca Cumhuriyet'in, adaletin ve özgürlüğün sesi olmuştur. Bornova'dan yükselen bu çağrı sadece bir miting değil, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığıdır. Abide-i Hürriyet, bugün burada sadece bir anıt değil; aynı zamanda bu kararlılığın simgesidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 19 Mayıs Mitingine Büyük Katılım Çağrısı - Son Dakika

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