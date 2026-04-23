İzmir\'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

İZMİR'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü, kentte Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar meydandaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk bırakmasıyla başladı. Kutlamalara İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, bu sırada da öğrenciler tarafından Türk bayrakları göndere çekildi.

Törende ilkokul öğrencileri 'Türkiye'm' adlı gösteriyi yaptı. Ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri, halk oyunları oynadı. Ortaokul öğrencileri de 'Atatürk'ün Yıldızları' gösterisini sundu. Egemenlik Bandosu'nun programının ardından da 'Türkiye Yüzyılı' bayrak grubu final gösterisini sahneledi.

'BAYRAK DALGALANDIKÇA ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törende yaptığı konuşmada, "Uğruna emsali görülmemiş bedeller ödenen bu mukaddes vatan toprağının her karışında kahraman ecdadımızın hayalleri, rüyası, duası var. Milletçe yüreğimizi aynı yerden sızlatan büyük bir acının içinden geçtiğimiz bugünler, kalplerimizde derin bir iz bırakırken evlatlarımıza dair mesuliyetimizi daha da derinleştirmektedir. Bu millet, en çetin zamanlarında dahi evlatlarını istikbalinin teminatı görmüş, onları yetiştirmeyi ve korumayı asli vazifesi bilmiştir. Bu topraklar nice badireler atlattı. Her seferinde en sağlam cevabını aklıyla, irfanıyla ve maarifiyle verdi. Bizler, büyük Türk milleti olarak hiçbir zaman korkunun, zulmün, karamsarlığın veya yılgınlığın tarafı olmadık. İnancın, azmin, sabrın ve istikbali inşa ve imar eden sarsılmaz bir iradenin safındayız. Bu yüzden 23 Nisan, yalnız bir bayram değil, bir milletin en çetin zamanlarda dahi evlatlarına duyduğu güvenin ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu emaneti, yarınlarımızın asıl menzili olan evlatlarımıza bayram olarak armağan etmesi, asla tesadüf değildir. Onun 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' sözüyle tasavvur ettiği nesil, güzel ülkemizi yıldızlara taşıyacaktır" dedi.

Yahşi, şöyle devam etti:

"Çocuklar, sizler, aziz vatanımızın en kıymetli cevheri, en büyük sermayemiz, kolumuz kanadımız gayretimiz, sınırsız hayallerimizsiniz. Güzel ülkemizin hikayesini dünyaya anlatacak olan sizlersiniz. Rüyalar sizin, yarınlar sizin, bu şanlı bayrak sizin. Bu cennet vatan, bu topraklar bu Cumhuriyet sizin. Bir gün yorulursanız başınızı kaldırın ve ay yıldızlı bayrağımıza bakın. O bayrak dalgalandıkça asla yalnız değilsiniz. Arkanızda şanlı bir tarih, yanınızda milletimizin duası, önünüzde muazzam bir istikbal. Yolunuz açık, ufkunuz engin, geleceğiniz aydınlık olsun."

Törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bayram mesajı da okundu.