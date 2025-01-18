İzmir\'de 3 Tekerlekli Motosiklet Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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İZMİR'in Kiraz ilçesinde, zeytin ağacına çarpan 3 tekerlekli motosikletteki kardeşler Ayşe Alkan (56) ve Dudu Akduman (64), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Haliller Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler Ayşe Alkan ve Dudu Akduman'ın bindiği 35 CBY 262 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan ve Akduman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kardeşlerin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.