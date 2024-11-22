İzmir'de 87 Kaçak Göçmen Yakalandı, 61 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 87 Kaçak Göçmen Yakalandı, 61 Göçmen Kurtarıldı

İzmir\'de 87 Kaçak Göçmen Yakalandı, 61 Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 87 kaçak göçmen yakalanırken, 61 göçmen de kurtarıldı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

22.11.2024 02:47  Güncelleme: 02:49
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İZMİR'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında 46'sı çocuk 87 kaçak göçmen yakalandı, Urla ve Seferihisar ilçesi açıklarında 27'si çocuk 61 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.40 ve 07.10'da Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 2 lastik botta bulunan 36'sı çocuk 72 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 03.10'da Karaburun ilçesi açıklarında ise içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareketli lastik bot sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botta bulunan 10'u çocuk 15 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı ekipler tarafından sahile getirildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ BOTTA TEK BAŞINA YAKALANDI

Aynı gün saat 02.45'te Seferihisar'da sahil güvenlik ekipleri, ilçe açıklarında hareket halinde bir lastik bot olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen sahil güvenlik botu ile bölgeye giden ekipler, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini bot içerisinde yakaladı.

Öte yandan saat 03.50'de Seferihisar ve saat 04.30'da Urla ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit eden ekipler, bölgelere giderek Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 27'si çocuk toplam 61 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısının işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 87 Kaçak Göçmen Yakalandı, 61 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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