İzmir'de Anneler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Anneler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

İzmirli anneler, Anneler Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Zübeyde Hanım'ın anıtı ziyaret edilip karanfiller bırakılırken, anne ve çocuklar için kurabiye yapım atölyesi düzenlendi. Huzurevi sakinleri de unutulmadı, çocukların gösterileriyle özel bir gün geçirdiler.

10.05.2025 10:53  Güncelleme: 12:52
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(İZMİR)- İzmirli anneler, kentin dört bir yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle Anneler Günü'nü kutlamaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıtına karanfiller bırakılırken, Anne- Çocuk Kurabiye Yapım Atölyesi ile de keyifli anlar yaşandı. Anneler Günü'nde huzurevi sakinleri de unutulmadı. Onlara özel gösteriler yapan çocuklar, huzurevi sakinlerinin de Anneler Günü'nü kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'ne özel kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan anıtı ziyaret edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, anıta karanfiller bırakıldı. Anneler Günü kutlaması kapsamında renkli etkinlikler de düzenlendi. Anne-Çocuk Kurabiye Yapım Atölyesi ve Zübeyde Hanım Huzurevi ziyareti keyifli anlar yaşattı.

Anne ve çocukları kurabiye yaptı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Örnekköy'de bulunan yerleşkesinde, Meslek Fabrikası Eğitmeni Emel Dalgıç tarafından Anne-Çocuk Kurabiye Yapım Atölyesi düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinden hizmet alan anneler ve çocukları, birlikte kurabiye yaptı. Atölyeye katılan Olcay Ayvalı, "Oğlum benimle birlikte evde kek, pizza, pasta yapmayı seviyor. Bu etkinlik hem çocuklar hem de bizim açımızdan çok güzel oldu" dedi. Oğlu Yunus Emre Ayvalı ise "Annemi çok seviyorum. Her gün onunla mutfakta yemek yapmayı deniyorum. Anneme yemek yaparken yardım ediyorum. Bugün çok mutluyum. Hayallerimdeki mutfaktayım" diye konuştu. Kızı Büşra Öztep ile kurabiye yapan Zeynep Öztep "Bugün kurabiye yapmaya geldik. Böyle bir proje için teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar için de bizim için de değişiklik oldu. Evde de kızımla hep yemek ve tatlı yaparız" derken, kızı Büşra Öztep ise "Günüm çok eğlenceli geçiyor. Annem çok güzel kek ve kurabiye yapıyor. Hepsini birlikte yapıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri çocuklarla buluştu

Anneler Günü kutlamasının bir sonraki durağı ise Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi Balo Salonu oldu. Huzurevi sakinleri için düzenlenen Uzundere Çocuk Merkezi'nin Şeftali Sokağı Hayvanları oyunu ve Yenişehir Çocuk Merkezi'nin Ritim Gösterisi çok beğenildi. Etkinlik sonunda huzurevi sakinlerine sukulent bitkisi hediye edildi. Vicdan Örer isimli huzurevi sakini, "Bugün harika geçti. Çok güzeldi. Bize büyük bir hediye getirdiniz. Çocuklar cıvıl cıvıldı. Onlarla birlikte çok güzel bir gün geçirdik" dedi. Bir diğer huzurevi sakini Zeynep Gierd de "Muhteşem bir gösteriydi. Bize renkli bir gün yaşatıldı. Anneler Günü harika geçti" sözlerine yer verdi. Ziyaretten çok mutlu olduğunu belirten huzurevi sakini Azize Ayhan ise "Bana çiçek verdiler. Mutluyum. Benim kimsem yok. Çocuğum yok, kocam yok, evim yok. Ben burada kalıyorum. Şu an çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Anneler Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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