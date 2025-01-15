İzmir'de Antik Köylerde Yaşam Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Antik Köylerde Yaşam Söyleşisi

İzmir\'de Antik Köylerde Yaşam Söyleşisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, APİKAM'da 'Antik Köylerde Yaşam-Roma Anadolusu'nda Kırsal Toplum' konulu söyleşi düzenliyor. Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar'ın katılacağı etkinlikte, antik köylerdeki toplumsal yaşam ele alınacak.

15.01.2025 11:24  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Kent Söyleşileri'nin konuğu, "Antik Köylerde Yaşam- Roma Anadolusu'nda Kırsal Toplum" kitabının çevirmeni Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar olacak.

APİKAM, Kent Söyleşileri'ne "Antik Köylerde Yaşam, Lydia Kırsalında Toplum ve Din" konu başlığıyla düzenleyeceği etkinlikle devam ediyor. İzmir Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan "Antik Köylerde Yaşam-Roma Anadolusu'nda Kırsal Toplum" kitabının çevirmeni Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar, yarın saat 18.30'da düzenlenecek söyleşi kapsamında APİKAM'a konuk olacak.

Ege köylüsünün 2 bin yıllık mesajlarına mercek tutulacak

Söyleşi, Manisa'nın Sardis Antik Kenti ile Kula ilçesi arasında yer alan kırsal bölgede ortaya çıkarılan arkeolojik bulgular ışığında yaklaşık 2 bin yıl önce bölgedeki köylerde toplumsal yaşamı konu alacak. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Aytaçlar, kitap hakkında detaylı bilgi sunarken, bu alanda devam eden çalışmaları da katılımcılarla paylaşacak.

"Hayret ve heyecan verici"

Türkiye'de Antik Çağ yerleşimleri ve bu yerleşimlerdeki toplumsal yaşam üzerine yayınları bulunan Eskiçağ Tarihçisi Prof. Peter Thonemann'ın 2022 yılında yayımlanan "The Lives of Ancient Villages-Rural Society in Roman Anatolia" adlı kitabı, Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar'ın çevirisiyle İzmir Kent Kitaplığı tarafından "Antik Köylerde Yaşam-Roma Anadolusu'nda Kırsal Toplum" adıyla 2024 yılının ekim ayında okurların beğenisine sunuldu.

"Çevirmenin Önsözü" bölümünde, bölgedeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tanrılara adanmış 200'e yakın kabartmalı stel üzerindeki metin ve figürlere atıfla "2 bin yıl öncesinin Manisalı köylüleri bizimle doğrudan konuşmakta, üstüne üstlük bize en mahrem aile sırlarını anlatmaktadır" ifadeleri dikkati çekiyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Eğitim, Güncel, Pınar, İzmir, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Antik Köylerde Yaşam Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Antik Köylerde Yaşam Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.