İzmir\'de Antik Köylerde Yaşam Söyleşisi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Kent Söyleşileri'nin konuğu, "Antik Köylerde Yaşam- Roma Anadolusu'nda Kırsal Toplum" kitabının çevirmeni Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar olacak.

APİKAM, Kent Söyleşileri'ne "Antik Köylerde Yaşam, Lydia Kırsalında Toplum ve Din" konu başlığıyla düzenleyeceği etkinlikle devam ediyor. İzmir Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan "Antik Köylerde Yaşam-Roma Anadolusu'nda Kırsal Toplum" kitabının çevirmeni Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar, yarın saat 18.30'da düzenlenecek söyleşi kapsamında APİKAM'a konuk olacak.

Ege köylüsünün 2 bin yıllık mesajlarına mercek tutulacak

Söyleşi, Manisa'nın Sardis Antik Kenti ile Kula ilçesi arasında yer alan kırsal bölgede ortaya çıkarılan arkeolojik bulgular ışığında yaklaşık 2 bin yıl önce bölgedeki köylerde toplumsal yaşamı konu alacak. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Aytaçlar, kitap hakkında detaylı bilgi sunarken, bu alanda devam eden çalışmaları da katılımcılarla paylaşacak.

"Hayret ve heyecan verici"

Türkiye'de Antik Çağ yerleşimleri ve bu yerleşimlerdeki toplumsal yaşam üzerine yayınları bulunan Eskiçağ Tarihçisi Prof. Peter Thonemann'ın 2022 yılında yayımlanan "The Lives of Ancient Villages-Rural Society in Roman Anatolia" adlı kitabı, Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar'ın çevirisiyle İzmir Kent Kitaplığı tarafından "Antik Köylerde Yaşam-Roma Anadolusu'nda Kırsal Toplum" adıyla 2024 yılının ekim ayında okurların beğenisine sunuldu.

"Çevirmenin Önsözü" bölümünde, bölgedeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tanrılara adanmış 200'e yakın kabartmalı stel üzerindeki metin ve figürlere atıfla "2 bin yıl öncesinin Manisalı köylüleri bizimle doğrudan konuşmakta, üstüne üstlük bize en mahrem aile sırlarını anlatmaktadır" ifadeleri dikkati çekiyor.