İzmir'de Atatürk ve Sanat Sergileri Açılıyor

İZMİR'de 94. Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çamaktı- Mustafa Kemal Atatürk' sergisi ile Refik Anadol'un 'Şifanın algısı ve Makine Rüyaları Ege' sergisinin basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Her iki sergiyi Atlas Pavyonu'nda 29 Ağustos'ta açacağız. Şifanın algısı ve Makine Rüyaları Ege sergisi de dünyada ilk kez yapılacak. 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı- Mustafa Kemal Atatürk' sergisinde ise Atatürk'ün bugüne kadar yayınlanmamış olan fotoğrafları ve gerçek kişisel eşyaları sergilenecek dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı-Mustafa Kemal Atatürk' adlı sergimiz, 406 çok önemli eser ve 300'e yakın benzersiz fotoğraf ile 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ve liderlik yolculuğunu gözler önüne serecek diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Folkart iş birliğiyle 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı- Mustafa Kemal Atatürk' sergisi ile Refik Anadol'un 'Şifanın algısı ve Makine Rüyaları Ege' sergisinin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Refik Anadol, Türk olması bir yana sanatçı kimliğiyle çok değerli. Bu serginin İzmir'de Türkiye'nin en eski ve en köklü fuarının açılışıyla birlikte İzmirlilerin beğenisine sunulması bizim için büyük bir keyif. Bu heyecanımız bir beğeniye dönüşecek. Daha sonra yeni taleplerle yanına gideceğiz. İzmir'i yeni eserleriyle de buluşturarak onurlandıracak. İzmir'in pek çok kent kimliği özelliği var. Bunlardan en önemlisi liman şehri olması itibariyle uluslararası ticaretin merkezi olması. Uluslararası sosyal yaşamın olması. İzmir, edebiyatın, şiirin, tarihte de para gibi pek çok medeniyete dair değerinin keşfedildiği topraklar. O nedenle de İzmir'e yeni öncülükler içinde bulunduğu çağda güçlü kültür sanat çalışmaları çok yakışır. Fuarın bu sene 94'üncüsünü yapacağız. Fuar alanının kendine verdiği yeni çeki düzenle beraber 29 Ağustos - 9 Eylül arasında yine açık olacak ve umuyorum beğenilen birçok sergiye ev sahibi yapacak dedi.

'İKİ FARKLI SERGİ YER ALACAK'

İki farklı serginin yer alacağına dikkati çeken Başkan Tugay, "Birisinde Atatürk'ün bugüne kadar yayınlanmamış ilk defa günümüzde çıkacak olan fotoğrafları ve gerçek kişisel eşyaların sergileniyor olacak. Her iki sergide Atlas Pavyonu'nda olacak. 29 Ağustos'ta sergileri açacağız. İlk kez düzenlenecek olan 'Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı-Mustafa Kemal Atatürk ' adlı sergi de 250 fotoğraf ve 226 kişisel eşyasının yanı sıra döneme ait gazeteleri, dergileri, yazışmaları ve daha birçok tarihi değer sergilenecek. Zübeyde Hanım'ın Atatürk'e yazdığı bir mektup da bu serginin bir parçası olacak. Sergi 21 Aralık'a kadar devam edecek. Atatürk'ü, Cumhuriyetimizin kurucusu ülkemizde demokrasinin, insan, vatandaş, kadın haklarının sağlayıcısı olarak her zaman saygı ve minnet hatırlıyoruz. Ama diğer taraftan bize çizmiş olduğu çağdaş ülke misyonunu takip eden insanlarız. Ama onun bize miras bıraktığı her şeyi görmek, tanımak, anlamak gelecek için bir ilham veriyor ve güç almamızı sağlıyor. Bu duygunun Türkiye'de milletimizin her ferdi tarafınca paylaşıldığını da biliyorum. O yüzden Atatürk'ün bu sergisi de eminim çok ilgiyle karşılanacak. Şifanın algısı ve Makine Rüyaları Ege sergisi de dünyada ilk kez yapılacak sergi 30 Eylül'e kadar olacak diye konuştu.

'SERGİLERİ İŞ BİRLİĞİ YAPARAK SANATSEVERLERE SUNMAKTAN BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUZ'

Folkart olarak, sanata değer, topluma katkı ve geleceğe yatırım ilkeleriyle sürdürdükleri yolculuğa, kurumsal sosyal sorumluluk alanında da sanatın birleştirici gücüne gönülden inanarak devam ettiklerini belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da Bu yıl da 94. İEF kapsamında iki farklı sergiyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak sanatseverlere sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz dedi. Sancak, Bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde Folkart Gallery'nin organizasyonuyla Atlas Pavyonu'nda ilk kez düzenlenecek 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı-Mustafa Kemal Atatürk' adlı sergimiz, 406 çok önemli eser ve 300'e yakın benzersiz fotoğraf ile 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ve liderlik yolculuğunu gözler önüne serecek. Sergimiz fuarın açılış günü olan 29 Ağustos da başlayıp 21 Aralık tarihine kadar devam edecek diye konuştu.

'EN İYİ FİKİRLERİMİZİ TÜRKİYE'YE GETİRMEYE HER ZAMAN ÖNEM GÖSTERİYORUM'

Çevrimiçi olarak toplantıya katılan sanatçı Refik Anadol ise "Hep en iyi fikirlerimizi Türkiye'ye getirmeye her zaman önem gösteriyorum. O nedenle bu sergi çok önemli, çok anlamlı. İnsan ve makine arasındaki ilişkinin tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz. Yapay zeka ve robotların, insanlığın tamamen değişmiş olduğu bir dönemde böylesine bir sergiyi İzmir'de sizlerle paylaşmak çok anlamlı dedi.

SANCAK'TAN DESTEK ÇAĞRISI

Toplantı sonunda konuşan Sancak, Folkart olarak kısa vadede önümüzdeki en büyük hedefimiz İzmir'e bir Atatürk Müzesi kazandırmak, bunun için yer arayışlarımız başladı. Çok kısa süre içerisinde Atatürk Müzesi artı Folkart Galeri'nin yeri tek bir noktada toplanacak. İzmir'in sanat kültür anlamında toplanma merkezi haline gelecek. Özellikle Büyük Belediye Başkanımızdan destek istiyorum. Kültür Bakanlığımızdan da destek isteyeceğim. Bunu da müjde olarak veriyorum dedi.