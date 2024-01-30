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İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde, içinde 10 kişi bulunan bir balıkçı teknesi battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişi kurtarılırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir\'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti
30.01.2024 - 13:43,  Güncelleme: 14:55
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İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını ifade eden Budan, teknedeki Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Budan, teknede olduğu belirtilen Gökhan Çakır ve Medeni Karaduman'ın kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Dikili Devlet Hastanesine sevk edilenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da Salihleraltı mevkisinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bölgede gazetecilere açıklama yapan Elban, ekiplerin ihbardan sonra 12-13 dakika içinde olay yerine intikal ettiğini, 5 kişiyi denizden kurtardıklarını, 3 kişinin ise müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Balıkçılardan 2'sini arama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Elban, "Arkadaşların değerlendirmesi batmış olan teknede bir yere sıkışmış olabilecekleri yönünde. Teknenin yeri tam olarak tespit edilemedi. Mevkisi biliniyor. Hava şartları endişe ettiğimiz kadar kötü değil. Kısa sürede tekneye ulaşmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Teknenin sahilden yaklaşık 5 kilometre açıkta battığını, bölgedeki derinliğin 30 metre civarında olduğunu anlatan Vali Elban, İstanbul'a kayıtlı trol tipi teknenin bu sezon Dikili civarında balık avcılığı yaptığını ve teknedekilerin profesyonel balıkçı olduklarını kaydetti.

Teknenin hava şartlarına bağlı olarak battığını tahmin ettiklerini belirten Elban, "Tekneye ulaşılmadan ve yaralıların ifadeleri netleşmeden bir şey söylemek zor. Avlanma ve hava şartlarından olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada ise Dikili açıklarında, içinde 10 kişi bulunan "Oğuz İrgit" isimli balıkçı teknesinden haber alınamadığı bilgisi üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 bot ve 1 dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu teknede bulunanlardan 5'inin sağ ve bilinci açık olarak bota alındığı, bilinci kapalı olarak alınan 3 kişinin ise ambulansta yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

"(Kendimi kurtarırım, siz gidin) demiş"

Çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknenin yerini tespit için çalışırken, balıkçı tekneleri de ekiplere destek veriyor.

Arama kurtarma çalışmalarını kayıp balıkçıların yakınları kıyıdan takip ediyor.

Gökhan Çakır'ın babası Yahya Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknede işçi olarak çalışan oğlunun bir çocuğu olduğunu söyledi.

Tekneden kurtulan bir arkadaşının, oğlunu en son yüzerken gördüğünü anlattığını aktaran Çakır, şöyle konuştu:

"Benimki onlardan ayrıymış, açıktaymış 'görüyorum ışıkları, kendimi kurtarırım, siz gidin' demiş. Bir daha da haber gelmedi. Arkadaşı, oğlumu yüzerken görmüş, 'kurtarırım kendimi' demiş. Sahil güvenlik ekipleri, helikopter arıyor ama bir haber alamıyoruz, çaresiz bekliyoruz."

Kaynak: AA
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