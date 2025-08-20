İzmir'de Barajlarda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Barajlarda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte

İzmir\'de Barajlarda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte
20.08.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahtalı Barajı'nda su seviyesi %6,71'ye indi, uzmanlar su tasarrufu ve planlı kesintilere dikkat çekiyor.

İZMİR'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi, yüzde 6,71'e düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Barajlarda su bitti, yaklaşık 40 günlük su kaldı. 1 yıllık suyun altına düştüyse, su bitiyor demektir" dedi.

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında, 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketilen İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 6,71'e düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 1,39, Ürkmez Barajı'nda yüzde 7,02, Balçova Barajı'nda yüzde 21,16, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 54,91'e geriledi. Gördes Barajı'nda bu yıl hiç su kalmadı.

'SUYU KULLANMAYI BİLMİYORUZ'

Tahtalı Barajı'nda suyun çok düşük seviyede olduğunu belirten TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Tahtalı'da aktif doluluk oranı 19 milyon metreküpe düştü. Ülke olarak son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz, bu sene yağışlar yüzde 28 eksik yağdı, geçen sene bu oran yüzde 6'ydı. Ama asıl sorunumuz, suyu kullanmayı bilmemek" dedi.

'KÜÇÜK MENDERES HAVZASI'NDA OBRUKLAR BAŞLADI'

Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'de 2010'dan 2022'ye kadar barajlarımız, yüzde 80 doluydu. Ancak hatalar yapıldı. Barajlar doluyken kuyulardan su çekildi. İzmir'in en pahalı suyu kullanmasının nedeni de bu. Çünkü kuyulardan çekilirken çok enerji harcanıyor. Doluyken suyun barajdan çekilmesi lazımdı. Akiferler dinlenmeliydi. Biz her seferinde suyun yüzde 60'ını kuyulardan çektik. Maalesef kuyularımız derinlere kaçtı. Manisa'nın altından her gün 220 bin metreküp su çekiliyor, Göl Marmara'yı kuruttuk. Hatalı su kullanımından dolayı Manisa'da obruklar başladı. Kuraklığın geleceğini biliyorduk, su da B ve C planları uygulanmaya başlanması gerektiğini söyledik. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da çim sulamak, havuz doldurmak, çok su isteyen bitkileri sulamak yasaklandı. Herkes önlemini aldı, biz almadık. Su bitince önlem almak aklımıza geldi. Birkaç sene elma ya da armut gibi çok su isteyen meyveleri yemeyelim, akiferler kendini toparlasın. Göller tekrar su tutmaya başlasın, tarımda yanlış ürün desenleri politikası nedeniyle göller bölgesi çöller bölgesi oldu. Konya Ovası, obruk ovası oldu. Şu anda Küçük Menderes Havzası'nda obruklar başladı, bütün Türkiye'nin altı boşaltılıyor" diye konuştu.

'SU KESİNTİLERİNE GEÇEN SENE BAŞLANMALIYDI'

Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin önümüzdeki hafta yüzde 5'lere gerileyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bir an önce kapalı ortamda suyun tarlalara getirilmesi, gri suyun tarımda kullanılması, Türkiye'de yüzde 33 olan kayıp-kaçak oranlarının azaltılması gerekiyor" dedi. Planlı su kesintilerinin barajları çok etkilemediğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Barajlarda su bitti, yaklaşık 40 günlük su kaldı. 1 yıllık suyun altına düştüyse, su bitiyor demektir. Belediye, su kesintilerine geçen sene başlamalıydı. Suyun bir kısmını rezerv olarak tutmak lazımdı. Suyu kullanmayı bilmediğimiz için bu döneme geldik. Belediyenin raflarında şu anda deniz suyu arıtma projelerinin olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tahtalı Barajı, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Yaşam, İzmir, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Barajlarda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
12:37
Memur zammı için son dönemece girildi Bakan Işıkhan’dan milyonlara mesaj var
Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:19:27. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Barajlarda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.